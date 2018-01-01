/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 29 червня 2021, 09:39

Про Миколу Павловича Шимка писав неодноразово. Сьогодні роблю це з особливим задоволенням. Сумніваюсь, що у районі, хоч у розідраному Бахмацькому, хоч у новоствореному Ніжинському є лікар, хто б пропрацював у медицині довше за нашого земляка. Та як працював! Як домагався правди, у її пошуках з’являвся навіть у прямому ефірі на передачах Савіка Шустера. Саме ця відчайдушна спроба дала змогу озвучити проблему на всю Україну. Але то була вже інша популярна телепрограма „Адреналін”. Хто знає, скільки власного адреналіну перетравлювалося у тілі? А як грудьми ставав на шляху „оптимізації” у медицині, передбачаючи її наслідки заздалегідь, а ми і бачимо і „видихаємо» тепер. Багато хто із спеціалістів звернув увагу на несвоєчасність того кроку, але лише Микола Павлович Шимко – один із найдосвідченіших лікарів-фтизіатрів Чернігівщини - став протестувати. Не лише фах лікаря, а й почуття відповідального громадянина змушували заявляти про небезпеку, приховану за тими необдуманими діями чиновників від медицини. Він навіть подавав судовий позов проти свого обласного керівництва, домагаючись відміни тих небезпечних нововведень. Його правоту пізніше підтверджували фахівці у Міністерстві охорони здоров’я, та відбулись зміни у владі, міністерські кабінети займали інші люди, і наш правдошукач починав все спочатку.



Для того навіть балотувався на місцевих виборах у депутати до обласної ради. Робив це з дальнім прицілом, аби вже з її трибуни інформувати про небезпеку поширення найнебезпечнішої хвороби – туберкульозу.



Що стало приводом згадати про М.П.Шимка ще раз. Прийшла приємна новина – герой моєї оповіді отримав високе звання «Заслужений лікар України». А це тому, що дав клятву Гіппократа і не зрадив жодному її слову.



Миколі Павловичу вже за вісімдесят. Але та обставина, що звання Заслуженого отримав напередодні Дня молоді, дає підставу поздоровити Шимка-старшого не лише з присвоєнням, а й з Днем молоді. Його завзяттю позаздрять чимало молодших за нього.



Многая лєта, шановний наш земляче!



Борис Сєдач