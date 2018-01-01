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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 29 червня 2021, 10:41

На Трійцю у Григорівці відбулася непересічна подія – відкриття реконструйованого спортивного стадіону. Втіленню цієї довгоочікуваної та амбітної мрії посприяв Андрій Іваненко, наш земляк, меценат, власник ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка», яке успішно працює в селі, і є одним із флагманів у сільськогосподарській галузі на Чернігівщині.



За словами старости села Олени Тупої, безпосередньо до реалізації проєкту долучився і Микола Крапивний, директор ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка». Будівельні роботи виконувалися під пильним наглядом Миколи Цапа та Володимира Павленка, водночас обслуговування стадіону та благоустрій прилеглої території перебували на контролі у Володимира Лавріненка.



Створення подібних місць – важлива подія в житті нашої громади. Відкриття такої потужної споруди – це, в першу чергу, великий вклад у здорове та активне майбутнє. Саме про це і говорив міський голова Павло Шимко, який подякував усім, хто долучився до створення не лише об’єкта спортивної інфраструктури, а локації, яка об’єднуватиме прихильників здорового способу життя.



Завітав на свято і почесний гість - народний депутат України Анатолій Гунько, який подарував командам футбольні м’ячі та пообіцяв підтримку в подальшому оснащенні об’єкту.

Під час урочистого відкриття присутні виконали Державний Гімн України, а отець Олег провів чин освячення стадіону.



Перший символічний удар по м’ячу на новому полі зробив Андрій Іваненко.



Реконструювали стадіон близько року. Для проведення робіт використали майже 2 млн. грн, де левова частка – звісно, це спонсорські кошти ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка», а 200 тис. грн – бюджетні кошти громади.



З нагоди завершення реконструкції стадіону тут організували спортивне свято – футбольний матч між ФК «Григорівка» та ФК «Колос-Григорівка». Гра завершилася перемогою ФК «Колос-Григорівка» з рахунком 3:2.



Мешканці села, які дружньо зійшлися на урочисте відкриття сучасного стадіону, продовжили святкування, смакуючи козацький куліш та шашлик.



Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення виконкому міськради