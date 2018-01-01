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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 29 червня 2021, 11:15

- Не робіть з мене ікону. Маю можливість, допомагаю. Роблю це не за тим, щоб похвалила газета. От на святі сказали добре слово, спасибі, цього досить. Було б доречніше розповісти про пекарів, хто виготовив коровай, хто випік, як запевняєте, смачний пиріг. Отих людей похваліть.



Розкажіть про курінське подружжя, про наших земляків. Не секрет, допомагав проведенню урочистості з подвійним задоволенням, адже Шурубури – наші пайовики, трудилися на зміцненні економіки колгоспу, який став базою ПСП. Розкажіть про них, люди вони достойні, - так відреагував Василь Миколайович Булах на заплановану публікацію на сторінці „Порадника”.



Пропозиція керівника-мецената сподобалася. Завітаємо спочатку на фермерське господарство „Булах В.М”, що в народі звуть просто пекарнею. Спілкуємося із завідуючим виробництва Миколою Воробеєм.

Стараємося



- Справді, мали таке приємне завдання – випекли коровай і пиріг, останній займав пів стола. Хотілося нашим майстрам продемонструвати можливості виробництва, як кажуть, не хлібом єдиним. Хоча якраз хлібо-булочні вироби – основа нашої діяльності. Сьогодні виробляємо досить широкий асортимент, якій містить більше 20 найменувань. Найпопулярніші – житньо-пшеничнй і бородинській хліби, останнім часом зріс попит на випічку з маком „Оленка”.



Що ж до виконавців того пам’ятного замовлення, то виготовляли коровай і пиріг майстри зміни Тетяни Струць, де крім неї - Світлана Ярошенко і Олександр Бердник – це наші пекарі, одні з найкращих. Таких у колективі вистачає, все ж підприємству 6 років. З перших днів, наприклад, трудяться Валентина Бойко, Галина Замерлова... У пекарні працюють 25 чоловік.



- Чув, що ваші буханці смакують не лише бахмачани?



- Це правда. Більшість населених пунктів колишнього району споживають наш продукт. Ми не втратили споживачів нашого хліба на Бахмаччині, навіть освоюємо нові регіони, наприклад, прийшовся до смаку наш хліб на Борзнянщині.



Стараємося...



Спілкувався Борис Бобришев



На знімку: того дня працювали пекарі Валентина Бойко, Тетяна Струць, Галина Замерлова, Михайло Богуславський, Світлана Ярошенко, Світлана Іващенко, Олександр Бердник.