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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 29 червня 2021, 12:18

Головне для молодих людей – побудувати життя так, щоб бути корисним суспільству, державі, родині.



Як випадає відвідувати це підприємство, завжди з цікавістю вдивляюся у портрети передовиків на Дошці Пошани пасажирського вагонного депо. Чимало з них впізнаю. Цього разу звернув увагу на фото підписане прізвищем Скрильников.



Олександр запам’ятався ще з гімназії. Був впертим у здобутті грамоти, любив спорт, привертав увагу на шкільній сцені, до нього тягнулися ровесники. Очевидно, помітний Олександр і у дорослому житті, раз занесений на Галерею передовиків підприємства. Зацікавився.



Олександр Скрильников пов’язав долю із залізницею, трудиться на ній 10 років. Левову частку часу працює у пасажирському вагонному депо. Він – інженер з охорони навколишнього природного середовища. Посада відповідальна, а в іншому залишається все тим же жвавим, беручким, відповідальним. Він – активіст профспілкової організаціїї, а ще відзначають його доброзичливість.



Скоро День молоді, то привітаємо Олександра зі святом і побажаємо всіх гараздів.



Борис Соловйов