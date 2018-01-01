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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 29 червня 2021, 12:48

Сьогодні відбулося нагородження учнівської молоді — переможців конкурсу творчих робіт “Дитинство, обпалене війною”, приуроченого до 80-річчя початку нацистської окупації Бахмаччини.



На розгляд журі надійшла 31 робота, із них у номінації “Проза” - 14, у номінації “Поезія” — 3, в номінації “Малюнок” -14.



Зі вступним словом до присутніх звернулася голова організації ветеранів Бахмацької міської територіальної громади Лілія Гриценко, яка відмітила, що творчі роботи продемонстрували небайдуже ставлення учнівської молоді до військових подій Другої світової війни та війни на сході України. Наголосила, що без знання історії ми не маємо майбутнього.



Присутні на заході вшанували пам’ять полеглих захисників усіх часів хвилиною мовчання.



Щемливим був виступ міського голови Павла Шимка, який розповів про свого діда Євтихія Фесенка, якого було поранено, а потім закатовано.



- Ми маємо пам’ятати. Маємо пам’ятати кожного, хто боровся з нацизмом. Пам’ятати мирних жителів, у яких війна забирала життя, здоров’я, дах над головою, близьких і рідних, майбутнє. Пам’ятати, що жертвами Другої світової стали понад вісім мільйонів українців. Пам’ятати, що за шість років війни загинув кожен п’ятий наш співвітчизник, - зазначив керівник громади.



Переможці отримали почесні відзнаки, пам’ятні подарунки — книги та цукерки.



Тож вітаємо переможців:



- ученицю 9 класу Стрільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. Дзюбу Вікторію за зайняте 1 місце в номінації “Проза” (старша вікова категорія);

- ученицю 7 класу Пісківського ЗЗСО І-ІІІ ст. Коваленко Ірину за зайняте 1 місце в номінації “Проза” (середня вікова категорія);

- учня 5 класу Курінського ЗЗСО І-ІІІ ст. Дзюбу Артема за зайняте 1 місце в номінації “Малюнок” (середня вікова категорія);

- ученицю 9 класу Григорівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Кузьменко Анастасію за зайняте 2 місце в номінації “Проза” (старша вікова категорія);

- учня 6 класу Тиницького ЗЗСО І-ІІІ ст. Сунку Владислава за зайняте 2 місце в номінації “Проза” (середня вікова категорія);

- ученицю 9 класу Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5 Ведмідь Анастасію за зайняте 2 місце в номінації “Малюнок” (старша вікова категорія);

- учня 7 класу Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 Аввакумова Володимира за зайняте 2 місце в номінації “Малюнок”(середня вікова категорія);

- учня 10 класу Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 Фанту Арсенія за зайняте 3 місце в номінації “Проза” (старша вікова категорія);

- ученицю 9 класу Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5 Ведмідь Анастасію за зайняте 3 місце в номінації “Проза” (старша вікова категорія);

- учня 5 класу Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5 Бурдюга Павла за зайняте 3 місце в номінації “Проза” (середня вікова категорія);

- ученицю 7 класу Халимонівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Халимон Тетяну за зайняте 3 місце в номінації “Малюнок” (середня вікова категорія).



Конкурс ініційований організацією ветеранів Бахмацької міської територіальної громади за підтримки відділу освіти, сім’ї молоді і спорту міськради.



Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення

виконкому міськради