Останні публікації
- Покликання лікаря – рятувати життя людей
- Дитинство, обпалене війною...
- Молодість – фундамент для серйозного, складного життя
- Залишайтеся такими
- Розкажіть про людей
- Відкриття реконструйованого спортивного стадіону в Григорівці
- Cкоро півмарафон «Шлях на Піски»
- Микола Павлович Шимко - Заслужений лікар України
- Спогади бахмачан, що пережили війну
- Фільм-відкриття, програма показів про сталий розвиток та Українська нова хвиля: Міжнародний кінофестиваль короткометражного позитивного кіно «Кіносарай» оголосив частину програми
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Покликання лікаря – рятувати життя людей
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Вівторок, 29 червня 2021, 13:20
Ці споконвічні цінності є найважливішими за всі скарби у світі, тому професія медика була, є і буде однією з найблагородніших. Праця нелегка, відповідальна, бо, окрім знань, потребує мужності й людяності, великих душевних і фізичних сил.
Тож 18 червня в міському будинку культури відбулися урочистості з нагоди святкування Дня медичного працівника, який традиційно відзначають у третю неділю червня. З привітальним словом до медичної спільноти звернувся міський голова Павло Шимко.
- Кожен з нас у своєму житті неодноразово переконувався у значимості професії медика. Особливу роль медицини у нашому житті ми відчули у зв’язку з пандемією COVID-19. Тож у сучасних реаліях професія медика – це ще більші відповідальність та ризик. Я дякую вам за те, що ви в режимі «24 на 7» професійно виконуєте свої обов’язки. Щира вдячність кожному з вас за недоспані ночі та врятовані життя, за милосердя і вірність обраній справі, - наголосив керівник громади.
За віддану працю, сумління, щирі серця та з нагоди Дня медичного працівника привітали та нагородили грамотами кращих медпрацівників Бахмаччини:
- Аллу Ворон, лікаря-терапевта терапевтичного відділення № 2 з паліативними ліжками КНП “Бахмацька міська лікарня”;
- Сергія Безбородова, лікаря-дерматовенеролога поліклінічного відділення КНП “Бахмацька міська лікарня”;
- Сергія Федоренка, лікаря- невропатолога неврологічного відділення КНП “Бахмацька міська лікарня”;
- Тетяну Олійник, ренгенолаборанта ренгенокабінету КНП “Бахмацька міська лікарня”;
- Світлану Лук’яницю, старшу сестру медичну дитячого відділення з інфекційними ліжками КНП “Бахмацька міська лікарня”;
- Вікторію Петройтіс, генерального директора КНП “Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”;
- Володимира Колесника, завідувача інформаційно-аналітичним кабінетом КНП “Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”;
- Валентину Гриценко, завідуючу Тиницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
- Валентину Серьогіну, старшу медичну сестру Бахмацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
- Світлану Сипливу, старшу медичну сестру Курінської амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
- Ніну Легку, лікаря-бактеріолога Бахмацького районного лабораторного відділення Борзнянського міжрайонного відділу ДУ “Чернігівський ОЛЦ МОЗ України”;
- Світлану Мазепу, фельдшера санітарного Бахмацького районного лабораторного відділення Борзнянського міжрайонного відділу ДУ “Чернігівський ОЛЦ МОЗ України”
До привітань долучилися генеральний директор КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вікторія Петройтіс і генеральний директор КНП “Бахмацька міська лікарня” Сергій Чалий.
Горді, що рідна Бахмаччина має когорту видатних лікарів, серед яких - обидва почесні громадянина міста - Білогруд Іван Павлович та Шимко Микола Павлович, якому Указом Президента України N257/2021 з нагоди Дня медичного працівника присвоєно звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ».
Шановні працівники охорони здоров’я! Бажаємо вам, щоб у вашому житті було більше щастя, радості і світлих перспектив. Зичимо бути завжди переможцями у боротьбі за життя і здоров’я людини.
Відділ організаційної роботи та кадрового
забезпечення виконкому міськради
Детальніше...