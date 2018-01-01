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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 29 червня 2021, 13:20

Ці споконвічні цінності є найважливішими за всі скарби у світі, тому професія медика була, є і буде однією з найблагородніших. Праця нелегка, відповідальна, бо, окрім знань, потребує мужності й людяності, великих душевних і фізичних сил.



Тож 18 червня в міському будинку культури відбулися урочистості з нагоди святкування Дня медичного працівника, який традиційно відзначають у третю неділю червня. З привітальним словом до медичної спільноти звернувся міський голова Павло Шимко.



- Кожен з нас у своєму житті неодноразово переконувався у значимості професії медика. Особливу роль медицини у нашому житті ми відчули у зв’язку з пандемією COVID-19. Тож у сучасних реаліях професія медика – це ще більші відповідальність та ризик. Я дякую вам за те, що ви в режимі «24 на 7» професійно виконуєте свої обов’язки. Щира вдячність кожному з вас за недоспані ночі та врятовані життя, за милосердя і вірність обраній справі, - наголосив керівник громади.



За віддану працю, сумління, щирі серця та з нагоди Дня медичного працівника привітали та нагородили грамотами кращих медпрацівників Бахмаччини:



- Аллу Ворон, лікаря-терапевта терапевтичного відділення № 2 з паліативними ліжками КНП “Бахмацька міська лікарня”;

- Сергія Безбородова, лікаря-дерматовенеролога поліклінічного відділення КНП “Бахмацька міська лікарня”;

- Сергія Федоренка, лікаря- невропатолога неврологічного відділення КНП “Бахмацька міська лікарня”;

- Тетяну Олійник, ренгенолаборанта ренгенокабінету КНП “Бахмацька міська лікарня”;

- Світлану Лук’яницю, старшу сестру медичну дитячого відділення з інфекційними ліжками КНП “Бахмацька міська лікарня”;

- Вікторію Петройтіс, генерального директора КНП “Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”;

- Володимира Колесника, завідувача інформаційно-аналітичним кабінетом КНП “Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”;

- Валентину Гриценко, завідуючу Тиницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

- Валентину Серьогіну, старшу медичну сестру Бахмацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

- Світлану Сипливу, старшу медичну сестру Курінської амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

- Ніну Легку, лікаря-бактеріолога Бахмацького районного лабораторного відділення Борзнянського міжрайонного відділу ДУ “Чернігівський ОЛЦ МОЗ України”;

- Світлану Мазепу, фельдшера санітарного Бахмацького районного лабораторного відділення Борзнянського міжрайонного відділу ДУ “Чернігівський ОЛЦ МОЗ України”



До привітань долучилися генеральний директор КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вікторія Петройтіс і генеральний директор КНП “Бахмацька міська лікарня” Сергій Чалий.



Горді, що рідна Бахмаччина має когорту видатних лікарів, серед яких - обидва почесні громадянина міста - Білогруд Іван Павлович та Шимко Микола Павлович, якому Указом Президента України N257/2021 з нагоди Дня медичного працівника присвоєно звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ».



Шановні працівники охорони здоров’я! Бажаємо вам, щоб у вашому житті було більше щастя, радості і світлих перспектив. Зичимо бути завжди переможцями у боротьбі за життя і здоров’я людини.



Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення виконкому міськради