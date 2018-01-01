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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 02 липня 2021, 10:00

5 червня відбулося урочисте відкриття першої зміни в оздоровчому таборі «Мрія», котрий розміщений у сосновому лісі в Курені. До речі, на Чернігівщині працюватиме лише 7 таборів.



Для оздоровлення та відпочинку 53 дітей створені усі належні умови: мальовничі краєвиди, свіже повітря, 5-ти разове харчування, цікава розважальна програма, спортивні ігри на будь-який смак, багато добрих і чуйних вихователів, а саме головне нових друзів... Кращого відпочинку годі й бажати для дитини, адже для збереження і зміцнення здоров’я величезне значення має активний відпочинок.



Звертаючись до присутніх з нагоди відкриття першої табірної зміни, міський голова Павло Шимко відзначив, що за досить стислий термін вдалося здійснити чималий об’єм роботи з підготовки установи до прийому дітей та висловив подяку усім причетним до цієї справи. А галасливій малечі побажав змістовно провести цей час, набратися сил, зустріти нових друзів.



На свято завітали начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради Лариса Журба, численні гості і батьки діток, які проходять оздоровлення в таборі. Родзинкою свята став флешмоб, в якому взяли участь усі діти.



Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення виконкому міськради