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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 02 липня 2021, 12:02

28 червня наша держава відзначила 25-річчя з Дня ухвалення Конституції України. Без перебільшення, цього дня ми святкуємо початок історії сучасної незалежної України. І за майже 30 років незалежності виросло нове вільнолюбне покоління, яке не знає гніту тоталітарного режиму, яке тягнеться до європейської демократії та життя в цивілізованому світі. Тож, мабуть, символічно, що свята - День Конституції і День молоді у календарі стоять поряд. Молодь була і залишається рушійною силою у боротьбі за справедливість, у будівництві нової розвиненої країни та процвітаючої Бахмаччини – завдяки новаторським ідеям, енергійності, рішучості, що притаманні молодим людям.



Яскрава концертна програма, талановиті виконавці, привітання від міського голови Павла Шимка, щирі посмішки малечі, закохані пари, щасливі родини, низка спортивних заходів, а насамкінець - запальна дискотека зі скрипалем-віртуозом Феліксом Шустером та DJ Vasiliy - усе це було цими вихідними. До речі, щира вдячність родині Юлії Юркшис-Тенетник за можливість послухати скрипаля-віртуоза та насолодитися його вправністю гри на скрипці.



Доля розпорядилася так, що саме ми стали свідками народження суверенної країни, здійснення одвічного права українського народу на самовизначення. Але це знову доводиться відвойовувати. Кращі сини та доньки нашої Батьківщини ціною власного життя та здоров’я захищають від ворожих зазіхань фундаментальні людські цінності: свободу і демократію. Не забуваймо про це і вірмо, що спільні зусилля, спрямовані на те, щоб наша Україна розквітла гордою, незалежною і сильною державою, увінчаються успіхом! Добра, достатку, миру і щедрої долі усім нам і рідній Бахмаччині й Україні!

Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому міськради