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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 02 липня 2021, 12:33

У Чернігові встановлено новий рекорд України - найдовший рушник-вибійку. Його довжина сягає понад 200 м, ширина 2,2 м. Рушник у техніці «вибійка» під назвою «Дерево життя - могутній України оберіг» виготовляли у всіх 57 громадах Чернігівської області протягом двох місяців.



У цьому національному витворі мистецтва закодовано минуле, сьогодення та майбутнє, яке обов’язково буде яскравим і сонячним, адже вишитий символ - дерево життя - означає продовження роду, торжество життя і зв’язок поколінь.

З нагоди 25-річчя Конституції України його розгорнули дорогою від Катерининської церкви у напрямку Києва.



У процесі виготовлення та урочистого розгортання рушника взяли участь і представники нашої громади - працівники міської ради та Бахмацького Будинку культури. Тож милуємось красою та величчю нашого українського рушника та передаємо челенж іншим регіонам України.