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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 09 липня 2021, 16:39

Не міг не звернути увагу на скупчення збиральної техніки, поросив водія зупинитися. Обмолот хлібів – подія завжди хвилююча. Потягнувся за блокнотом.



Як важливо опинитися у потрібному місці у потрібний час. Подія відбувалася на околиці Юхтового, або по сучасному Осинівка. Жниварі зібралися до гурту, бо якраз підвезли обід. То скористався можливістю перекинутися словом. Багатьох впізнав, бо у квітні трапилася нагода побувати на сівбі на сусідній плантації, тоді сіяли соняшник, тепер молотять ячмінь. Через хвилину підкотив легковик директора ПСП „УкрАгротранс” Ігоря Вовка, він і став моїм гідом.



- Збираємо озимий ячмінь сорту „Хорді”, площа 70-гектарна, земля тут родюча. завжди віддячувала дорідним врожаєм. Сподіваємося, що порадує і нині. Покищо важко робити остаточні висновки, але сучасні комбайни „Класс” вже у процесі обмолоту визначають і врожайність, і вологість. Як вірити електроніці, то на круг намолочуємо більше 60 центнерів, вологість – 13,5, при допустимих 14-ти відсотках. Значить збіжжя сухе, не потребує досушування. Проте не станемо забігати наперед, остаточні висновки зробить лабораторія.



Сподіваюся, до кінця дня обмолотимо ячмінь на площі 50 гектарів. Комбайни у нас сучасні, випробувані. Тільки що отримали ще один – четвертий. А головне, комбайнери досвідчені, відповідальні. Це Олександр Божок, Володимир Ковтун, Олександр Андрієць, Михайло Бендяк.



Під стать їм і водії, вантажівки у них круті МАЗи і МАНи. За кермом - Олексій Варчак, Віктор Гурин, Олександр Юхимено, Олександр Єзепа.



Тут, у ячменному полі, ще і пожежник Володимир Жметко, інакше не можна, жнивний лан потребує особливої пильності.



Буваю біля жниварів час від часу, постійно біля них агрономи Микола Андріяш та Володимир Протовень. Ось завітав Іван Басенко, роздає обід.



Посмакуйте, не гірше, ніж у якому ресторані – і калорійно, і смачно. Перше - юшка з горохом, друга страва – м’ясна відбивна до картопляного пюре ще і підсмажені кабачки з часником. Ну і компот. Посмакуєте?



Шкодую, що недавно із-за столу. Дізнаюся, що харчують збирачів ще й увечорі.



- Ось-ось повинен з`явитися Cергій Євтушенко із Джон Діром в поєднанні з дисковими боронами, задискує звільнені площі. Готуватимемо грунти до майбутніх врожаїв – справа у нас така... – підсумував розмову Ігор Григорович.



Ще раз озираюся на плантацію-годувальтницю. Скільки бачив за життя таких хлібних полів – все тут звичне, як і багато років тому. Ті ж жайворони у зеніті неба, ті ж лелеки безбоязко крокують за комбайнами, підбирають шкідників. Все, як колись. Ні не все, змінилися люди, в їх поведінці більше впевненості, а на обличчях – світла. Аграрний сектор різко пішов угору, так би і нашій промисловості, яка була колись однією із потужніших у світі.



Борис Сєдач