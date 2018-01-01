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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 09 липня 2021, 17:32

Свято дружби і вірності, краси і юності. Здається, ще зовсім недавно були білі банти, величезні букети квітів, щирі посмішки, допитливі очі і несмілі рученята, які трималися за батьків. І ось перед нами вже юнаки і дівчата з серйозними поглядами і своїми планами на життя.



Тож нещодавно випускники міських навчальних закладів, педагогічні колективи, батьки та гості зібралися на вулиці Дружби, і урочистою ходою колона рушила до площі Героїв Майдану, де відбулося традиційне загальноміське свято, офіційна частина якого розпочалася з виконання Державного Гімну України.



Привітали зібрання міський голова Павло Шимко, перший заступник голови Ніжинської райдержадміністрації, помічник народного депутата України Анатолія Гунька — Інна Горобей та начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради Лариса Журба. Посадовці провели церемонію нагородження медалістів та обдарованих дітей, які отримали медалі, сертифікати та грошову винагороду від міської ради та народного депутата України Анатолія Гунька.

Бахмаччина пишається своїми випускниками, серед яких 31 медаліст: 25 - із золотою медаллю, 6 – зі срібною. І в цьому величезна заслуга наших педагогів, за що їм уклін і шана.



11-класники з різних навчальних закладів міста порадували усіх присутніх на святі прощальними вальсами.

Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» нагороджені:



ЗЗСО І-ІІІ ст. №1

Арутюнян Валерія,

Байло Ірина,

Колодій Анна,

Кравченко Захар,

Купріянова Валерія,

Олефіренко Владислав,

Савченко Дарина,

Соболєва Лілія,

Шмаглій Данііл,

Щур Євгенія.

ЗЗСО І-ІІІ ст. №2

Погоріла Марина.

ЗЗСО І-ІІІ ст. №4

Люткевич Анна

ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5

Бурдюг Аліна,

Васильченко Карина,

Глущенко

Владислава,

Данилець Інна,

Казимир Арсеній,

Передерій Анна,

Сторубльов

Олександр,

Хроленко Ольга,

Яковлева Єлизавета,

Янченко Анастасія,

Бахмацька гімназія

Васильєва Анна,

Глушаков Олександр,

Глушко Єлизавета,

Гурин Сергій.



Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» нагороджені:



ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1

Пасюра Олександр.

ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4

Ємець Владислав.

ЗЗСО І-ІІІ ст. №5

Коваленко Анастасія,

Ярмак Надія.

Бахмацька гімназія

Ковальчук Ярослав.



Премією Бахмацької міської ради обдарованим та талановитим учням «Обдарованість Бахмаччини» нагороджені:



Васильченко Карина,

Казимир Арсеній,

Глушко Єлизавета,

Худжадзе Імед.



СЕРТИФІКАТ на святкову вечерю вручено переможцям ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) - 2021- команді “Золотий рій” Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1.



Час летить і змінює все навколишнє. Але всім неодмінно світитиме далеким вогником, оповитим солодким, стискаючим серце спогадом, шкільна зірка дитинства і юності. Щиро бажаємо вам, дорогі випускники, міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів та творчих планів!



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому міськради