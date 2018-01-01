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Пожежа в Бахмачі
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Вівторок, 13 липня 2021, 19:25
13 липня близько 17-30 сталася пожежа на центральному проспекті міста – вулиці Дружби, будинок № 5.
Горів балкон на 2-му поверсі. Подія зібрала багатьох бахмачан, що переймалися долею мешканців квартири. Дехто навіть стрімив напряму у фейсбук. Працівники Бахмацької пожежної частини 4ДПРЗ у кількості 2-х машин оперативно виїхали на виклик. Приїхала на виклик і «швидка». Діяли швидко і професійно. За 5 хвилин балкон вже був згашений. Завдяки оперативним діям пожежних пожежа не встигла наробити більшої біди – постраждав лише балкон на 2 поверсі, «підкоптився» балкон на 3 поверсі, ну, і, звісно, залита водою квартира на 2 та 1 поверхах. Постраждалих немає.
У квартирі залишалися лише кішки, їх і винесли пожежні на радість оточуючих. Можлива причина пожежі - недопалок, який "залетів" від сусідів.
Олег Рубан
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