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Пожежа в Бахмачі

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Вівторок, 13 липня 2021, 19:25

13 липня близько 17-30 сталася пожежа на центральному проспекті міста – вулиці Дружби, будинок № 5.
Горів балкон на 2-му поверсі. Подія зібрала багатьох бахмачан, що переймалися долею мешканців квартири. Дехто навіть стрімив напряму у фейсбук. Працівники Бахмацької пожежної частини 4ДПРЗ у кількості 2-х машин оперативно виїхали на виклик. Приїхала на виклик і «швидка». Діяли швидко і професійно. За 5 хвилин балкон вже був згашений. Завдяки оперативним діям пожежних пожежа не встигла наробити більшої біди – постраждав лише балкон на 2 поверсі, «підкоптився» балкон на 3 поверсі, ну, і, звісно, залита водою квартира на 2 та 1 поверхах. Постраждалих немає.

У квартирі залишалися лише кішки, їх і винесли пожежні на радість оточуючих. Можлива причина пожежі - недопалок, який "залетів" від сусідів.

Олег Рубан




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