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Демографічна статистика

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 12:41

За даними Бахмацького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Ніжинському районі Чернігівської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) кількість актових записів цивільного стану, зареєстрованих органами державної реєстрації актів цивільного стану по Бахмацькому району Чернігівської області протягом червня 2021 року становить: про народження – 14 (з них 4 хлопчиків та 10 дівчаток), про смерть – 70, про шлюб – 14, актових записів про розірвання шлюбу - 0.


Вік матері дитини, народження якої зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району протягом червня 2021 року: наймолодшої – 19 років, найстаршої матері – 38. Вік нареченої та нареченого, шлюб яких зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району: наречена наймолодша – 20 років, найстаршої – 57.


Наречений наймолодший – 21 років, найстарший– 60.


Кількість актових записів цивільного стану, зареєстрованих органами державної реєстрації актів цивільного стану по Бахмацькому району Чернігівської області протягом ІІ кварталу 2021 року становить: про народження – 45 (з них 13 хлопчиків та 32 дівчаток), про смерть – 238, про шлюб – 23, актових записів про розірвання шлюбу - 5.


Найпопулярніші імена, які були зареєстровані органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району: жіночі – Аріна, Вікторія, Каміла.


чоловічі – Данило.


Вік нареченої та нареченого, шлюб яких зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району:


наймолодшої – 18 років, найстаршої – 57.


наймолодшого – 21 років, найстаршого – 60.


Бахмацький районний відділ ДРАЦС нагадує терміни державної реєстрації: народження – не пізніше 1 місяця з дня народження, смерті – 3 доби.

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