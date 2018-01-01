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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 13:12

Минулої суботи на околиці Пальчиків, біля останнього пристанища видатного українського бджоляра Петра Івановича Прокоповича, відбувся традиційний захід, присвячений 246-й річниці від дня його народження. Ведуча свята – режисер КП «Бахмацький Будинок культури» Бахмацької міської ради Наталія Вовкушівська, розпочала урочистий захід словами:



– Сьогодні вшановуємо пам’ять батька бджільництва, генія-науковця, мецената та справжнього українця, низько вклоняючись його таланту, щедрості та любові до «сонячної комахи».



Здобутки вченого-винахідника і педагога П.І. Прокоповича, випускника Києво-Могилянської академії, заслуговують на вивчення і популяризацію, служать прикладом на шляху науково-технічного прогресу, розумного та раціонального використання природи, її збереження та збагачення.



Він – фундатор прикладної екології, вуликової рамки і рамкового вулика. Перший в історії науки про бджіл пише про їхню “мову” як важливий засіб спілкування. За їх звуками досвідчений бджоляр легко визначав стан бджолиної родини. Багато в чому він був першим. Використав медову дошку, цей винахід нині називають роздільною решіткою.



Перший у світі отримав чистий стільниковий мед в рамках без пилку і розплоду та без попереднього знищення бджіл.



Він перший розробив спосіб збирання меду окремо з кожного виду рослин. Петру Івановичу належить методика навчання, за якою трудове виховання поєднує професійну підготовку з морально-етичними засадами...



Відтоді минуло вже 246 років, проте бджоляра не забувають. До місця поховання видатного пасічника прибули його прихильники із сусідніх та віддалених районів, з обласного центру, з Києва, не кажучи вже про мешканців округи. Були різні виступи: одні згадали про винахід Петра Івановича, інші зосередили увагу на багатогранності таланту винахідника, популяризатора розвитку бджільництва. Серед розмаїття промов запам’яталося застереження директора ТОВ ”СП”АГРОДІМ” Олександра Рубана, який поділився роздумом відносно неконтрольованого застосування пестицидів для досягнення вищих врожаїв. На жаль, від цього часто страждає бджола. Якщо господарники не почнуть розумно використовувати „хімію”, то ми втратимо даровану Богом комаху і приречемо людство на голод. Не до цього прагнув Петро Прокопович.



Не пригадаю, хто з українців нашого краю прославив своїм винаходом Вітчизну більше, ніж Петро Іванович. Його ім’я вписане поряд з такими видатними особистостями як Михайло Грушевський, Микола Амосов, Борис Патон...



Це він перетворив мед із розряду делікатесів у доступний продукт. За що українцеві вдячне все людство.



Борис Соловйов



На світлині: всі учасники заходу по вшануванню пам`яті вченого і винахідника П.І. Прокоповича.