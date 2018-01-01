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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 14:46

говорить народна мудрість. І це дійсно так. Як із струмка починається ріка, так і життя починається з родини.



8 липня в Україні відзначали День родини, що припадає на свято Петра і Февронії, покровителів сім’ї та шлюбу. Погодьтеся, родина є першоосновою для виховання малечі. А духовний вплив батьківського дому на формування дитини створюється завдяки щирій материнській ніжності, небагатослівній любові батька, домашньому затишку, захисту і сімейній злагоді.



Тож вітання, зокрема, отримали багатодітні родини, що виховують 5 і більше дітей. Так, молоду маму - Анастасію Паристу з Бахмача привітали секретар Бахмацької міської ради Ірина Левченко та начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради Лариса Журба (на світлині).



Анастасія виховує чотирьох доньок — дев’ятирічну Світланку, шестирічну Аню, чотирирічну Іринку, дворічну Марійку та сина Дмитрика, якому виповнилося 7 років.



Родину Ольги Сунко з Григорівки, старшій доньці якої - шістнадцять, синам: Сергію — тринадцять, Артему — дев’ять, Андрію — шість, а найменшому Антону — чотири рочки, відвідав заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Анатолій Карпенко.



Багатодітним родинам, до речі, за їх побажанням, подарували телевізори. Ця техніка була придбана в рамках Програми підтримки молоді та багатодітних сімей Бахмацької міської територіальної громади.

Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому

міськради