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“З родини йде життя людини, ” -
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 14:46
говорить народна мудрість. І це дійсно так. Як із струмка починається ріка, так і життя починається з родини.
8 липня в Україні відзначали День родини, що припадає на свято Петра і Февронії, покровителів сім’ї та шлюбу. Погодьтеся, родина є першоосновою для виховання малечі. А духовний вплив батьківського дому на формування дитини створюється завдяки щирій материнській ніжності, небагатослівній любові батька, домашньому затишку, захисту і сімейній злагоді.
Тож вітання, зокрема, отримали багатодітні родини, що виховують 5 і більше дітей. Так, молоду маму - Анастасію Паристу з Бахмача привітали секретар Бахмацької міської ради Ірина Левченко та начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради Лариса Журба (на світлині).
Анастасія виховує чотирьох доньок — дев’ятирічну Світланку, шестирічну Аню, чотирирічну Іринку, дворічну Марійку та сина Дмитрика, якому виповнилося 7 років.
Родину Ольги Сунко з Григорівки, старшій доньці якої - шістнадцять, синам: Сергію — тринадцять, Артему — дев’ять, Андрію — шість, а найменшому Антону — чотири рочки, відвідав заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Анатолій Карпенко.
Багатодітним родинам, до речі, за їх побажанням, подарували телевізори. Ця техніка була придбана в рамках Програми підтримки молоді та багатодітних сімей Бахмацької міської територіальної громади.
Відділ організаційної роботи та
кадрового забезпечення виконкому
міськради
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