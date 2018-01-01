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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2021, 09:27

Для моего поколения, кто жил в регионе рынка, понятие «Базар» имеет некоторое сакральное значение. Это место нашего время препровождения, взросления. Его торговое предназначение заканчивалось в первой половине дня, а потом значительная территория служила футбольным полем летом, или лыжной трассой зимой. Это частица нашей малой родины.



Городской рынок несколько раз менял свое лицо. Уже несколько лет назад предприниматель Григорий Данько отказался от некоторой площади занимаемой базаром в пользу городского совета. Высказался о пожелании обустройсва на освобожденных 75 сотках дворов и строительства жилья для семей воинов АТО и ООС. Об этом уже писали, проблема не нова. Как-то оказался з обратной стороны базарной изгороди – открылась неприглядная картина: участок зарос сорняками, и много где уже выросли молодые деревца. Это и не удивительно, ведь передача земельного участка состоялось ещё в апреле 2016. Более пяти лет минуло.



Вспомнилось публичное обращение помощника депутата обласного совета Таисы Марченко: «Как можно с наибольшей пользой использовать этот участок?»



А может отдать эту площадь под солнечные панели – будет хоть какая-то польза, если не можем распорядиться более хозяйски с драгоценным украинским черноземом.



Станислав Диденко