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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2021, 12:16

З’явилася нагода побувати на святі Івана Купала у Голінці. Не вагаючись, приєднався до компанії поціновувачів народних звичаїв. Був задум розповісти про сільські урочистості і про людей, серед яких чимало знайомих.



Безумовно, свято вдалося, мало своє обличчя, відбувалося за оригінальним сценарієм – бери і пиши. Так і сталося б, та наступного дня отримав ще одну спокусливу пропозицію – запрошення на заходи з нагоди дня народження нашого славетного земляка, бджоляра, Петра Івановича Прокоповича. Окрім того, дізнався, що головним спонсором заходів у Пальчиках виступив ТОВ ”СП”АГРОДІМ” в особі директора Олександра Рубана. Згадав про ще один щедрий подарунок компанії – аудіоапаратуру - для аматорів сцени в селі Бахмач-ІІ. Пригадав про такий самий презент, який придбала компанія для голінців з нагоди свята „Останнього дзвоника”. По-іншому сприйняв розмову із селянами з Бахмача і Голінки, які наголошували на коштовності потужних аудіосистем. Одна коштує майже 50 тисяч гривень, друга – всі 80. Не так часто сільські громади отримують такі подарунки.



Тут варто зазначити, що традиційне святкування Івана Купала голінці продовжили низкою конкурсів і змагань, переможці яких отримали солідні грошові премії та цінні призи. Пропозицію надати святу саме такого спрямування подав все той же директор. Це пан Олександр Рубан запропонував профінансувати їх проведення так, щоб переможці і присутні відчули вагомість винагород за силу, спритність та витривалість.



Цікава ситуація: Рубан працює, як-то кажуть, без року тиждень, а насправді три місяці, проте встиг проявити себе щедрим благодійником. До речі, шанувальники Петра Прокоповича, яких зібралося до півсотні людей, прибули з досить віддалених місць, дякували меценату за організацію харчування на святі. Автор приєднується до учасників заходу – дійсно смачно і доречно пригостили агродомівці.



Борис Таволга