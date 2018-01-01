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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2021, 12:48

У вівторок, 20 липня, відбулося засідання виконавчого комітету Бахмацької міської ради, яке провів Павло Шимко. У ході засідання, участь у якому взяли члени виконкому і начальники окремих відділів міськради, розглянуто 26 питань з різних сфер життєдіяльності громади. Першочергово розглянули бюджетні питання.



Відтак начальник фінансового відділу Лариса Задесенець проінформувала присутніх про виконання бюджету Бахмацької міської територіальної громади за перше півріччя поточного року. Зокрема, зазначила, що виконання планових показників дохідної частини загального фонду становить 109,6%. Видатки бюджету проведені в сумі 124 млн. 315,8 тис. грн, з яких левову частину (понад 93 %) спрямовано на фінансування захищених статей (виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті енергоносії, придбання медикаментів, харчування дітей тощо).



У ході засідання затверджено Бюджетний регламент Бахмацької міської ради. Інформативно: Бюджетний регламент - це нормативно-правовий акт, розроблений з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів України, який упорядковує процеси формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Бахмацькою міською радою, її виконавчими органами протягом бюджетного періоду, а також регламентує взаємовідносини між різними учасниками бюджетного процесу.



Бюджетний регламент визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання міського бюджету (включаючи внесення змін до рішення про міський бюджет), звітування про його виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Водночас затверджено План заходів щодо складання прогнозу бюджету Бахмацької міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету громади на 2022 рік.



З метою забезпечення благоустрою населених пунктів та після детального вивчення питання члени виконавчого комітету надали дозвіл на вирубку сухих аварійних дерев та видалення самосійної порослево-чагарникової маси для проведення розчистки узбіччя дороги Миколаївка - Стрільники -Пашків.



Під час засідання виконкому була розглянута низка питань соціального спрямування. Одним із важливих у цьому блоці були питання, що стосувалися соціального захисту дітей-сиріт, зокрема, надані статуси дітям-сиротам та дозволи на укладення договорів дарування майна. Підтримано рішення щодо надання матеріальної допомоги особам, призваним на строкову військову службу та на військову службу за контрактом.



Також вирішено направити клопотання до Чернігівської обласної державної адміністрації щодо відновлення автобусного маршруту Батурин — Чернігів через Стрільники.



З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення, які згідно з регламентом будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті міської ради.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення

виконкому міськради