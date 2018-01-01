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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2021, 13:18

Виконавчий комітет Бахмацької міської ради повідомляє про проведення щорічного Спасівського ярмарку, який відбудеться 14 серпня 2021 року у міському парку культури та відпочинку.



Запрошуємо суб’єктів господарювання взяти участь у ярмарку.



Заяву щодо участі необхідно подати не пізніше 11 серпня 2021 року до відділу економіки, публічних закупівель та громадського транспорту виконавчого комітету Бахмацької міської ради, ІІІ поверх, ліве крило.



Довідки за телефоном: (04635) 2-15-04.