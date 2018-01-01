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Віддячуй, земле!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 23 липня 2021, 13:59

Спека така, що дзвенить повітря. Підставляюсь рятівним подихам вітерцю, ловлю себе на думці: „А як там у кабінах вантажівок, комбайнів?”


На 150-гектарному полі ПСП ”Авангард” обмолочують пшеницю сорту „Аналог”. Два комбайни «Клаас» і трудяга «Дон-1500» лініять пшеничний лан. Давній знайомий Микола Петрович Гришко якраз за штурвалом «Дона». У механізації 36 років, майже половину літ жниварює.


На іншій зернозбиральній техніці трудяться В’ячеслав Салій та Геннадій Гришко. Пшениця чиста і суха – врожай на зберігання засипай хоч відразу. Попередні підрахунки вказують на намолот не менше 60 центнерів з гектара.


Упізнаю водія Володимира Ільченка, який відвозить зерно МАЗом. Тут же снує трактор «Клаас» з пресом для тюкування соломи, заправляє технікою Станіслав Гусол. Тюки відразу вантажать і транспортують під накриття до тваринницького містечка. Робота ладиться, може тому, що зайняті брати Олександр і Сергій Гришки. Перший вантажить тюки навантажувачем, а другий транспортує на зберігання КамАЗом. Тюк, до речі, досить вагомий – 250-300 кг.


На збирані бачу і технологів поля, як часто тепер називають агрономів. Головний - Дмитро Зуб з помічником Іваном Пугачем. Якраз Дмитро Олексійович пояснює, що на звільнені ділянки поля прийде грунтообробна техніка для лущення стерні. Після цього лан „відпочиватиме” до весни. Тут, поряд з колишнім хутором Ополонським, сіятимуть цукристі, а на тутешніх чорноземах солодкі буряки завжди родили.


Борис Бобришев

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