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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 02 серпня 2021, 11:48

Зберігаю ще батькові підбірки районних газет з цікавими статтями. Це кілька примірників „Ленінський прапор”, „Радянське село” із „Словом Панаса Половотряса”, „Голос Присеймів’я” з історичними нарисами. Є тут бурякорадгоспівська „Зоря комунізму” . Та найбільше серед газет „Порадника”, тих її номерів, де публікувався сам, чи друкувалися цікаві матеріали. Наприклад, не залишаю осторонь інформацію про славетного мого земляка Миколу Ге, або зберігаю відомості, що стосуються Бахмацького ордена Леніна бурякорадгоспу, 100-літній ювілей якого відзначали минулого року.



Але час невпинний. Думаю, кожна з названих газет, а всі вони – районна преса, вправі вважати датою свого народження - 1 серпня 1931 року. Легко підрахувати - районній пресі виповниться 90 років. І хоча це не ювілей, а лише кругла дата, здається доречним скористатися цією обставиною і присвятити районній пресі відповідні матеріали. Газети – своєрідний літопис нашого краю, на їх сторінках закарбовані події нашої історії, нашого життя.



Юрій Вовкогон