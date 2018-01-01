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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 02 серпня 2021, 13:17

26 липня відбулася 13 сесія Бахмацької міської ради восьмого скликання. У роботі сесії взяв участь депутат обласної ради Микола Шимко, керівники структурних підрозділів міської ради та окремих установ. Вів сесію міський голова Павло Шимко. Депутати розглянули рекордну кількість питань — 80.



На початку засідання звітувала про виконання міського бюджету за перше півріччя поточного року начальник фінансового відділу Лариса Задесенець. Зі слів доповідачки, виконання планових показників дохідної частини загального фонду становить 109,6%. Видатки бюджету проведені в сумі 124 млн. 315,8 тис. грн, з яких значну частину (понад 93 %) спрямовано на фінансування захищених статей.



Депутатський корпус розглянув чималий блок гуманітарних питань. Так, з метою збереження лікувально-профілактичних закладів у сільських населених пунктах громади депутати одностайно підтримали внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги», а також створення комунального некомерційного підприємства “Бахмацька лікарня-хоспіс”, що в перспективі дасть можливість надавати підтримку хворим, які потребують паліативної допомоги.



Враховуючи динаміку розвитку (точніше спаду) демографічної ситуації в селі Фастівці та з метою раціонального використання бюджетних коштів, прийнято рішення про перепрофілювання Фастовецького ЗЗСО І-ІІІ ст. на Фастовецьку гімназію. Таким чином, у селі функціонуватиме дошкільний підрозділ та початкова і середня школа у складі Фастовецької гімназії, а у разі потреби учні 10 класів будуть підвозитися до с. Піски.



Водночас підтримано рішення про відкриття дошкільного структурного підрозділу в Стрільницькому ЗЗСО І-ІІІ ст. та ліквідацію як юридичної особи – Стрільницького закладу дошкільної освіти «Чебурашка» (іншими словами, дитсадок працюватиме, але при школі), що сприятиме створенню належних умов для забезпечення прав дітей на доступність здобуття дошкільної освіти у закладах загальної середньої освіти.



Дискусію у депутатів викликали питання про внесення змін до Програми “Харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти на 2021 рік” та встановлення батьківської плати за харчування учнів 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти. Та все ж, заслухавши детальне роз’яснення, зваживши всі “за” і “проти”, дійшли консенсусу і більшістю голосів підтримали ці рішення. Відтак право на безкоштовне харчування мають наступні категорії дітей:



- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти з інвалідністю;

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

- учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- діти громадян, прийнятих на військову службу за контрактом;

- діти тимчасово переселених осіб з території проведення АТО та Автономної Республіки Крим;

- діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- діти, родини яких опинилися в складних життєвих обставинах (за рішенням виконкому).



На сесії було розглянуто низку земельних та комунальних питань. Так, про безоплатну передачу комунального майна Бахмацької міської територіальної громади на баланс та в господарське відання КВП “Комунальник” доповідав заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Анатолій Карпенко. Зокрема, акцентував, що у зв’язку із зростанням тарифів на теплопостачання та з метою раціонального використання бюджетних коштів постала гостра потреба перегляду та впорядкування комунального майна.



Чимало сумнівів і пропозицій викликало у депутатського корпусу питання про надання КВП “Комунальник” дозволу на демонтаж майна громади. Йдеться про ініціативу щодо демонтажу колій колишньої дитячої залізниці, яка наразі перебуває в занедбаному стані і не підлягає відновленню (затратно, як фінансово, так і наявні юридичні колізії), натомість там пропонується облаштування спортивного простору для активного відпочинку населення, насамперед, багатофункціональної доріжки та придбання атракціону для дітей. Водночас, враховуючи певну унікальність дитячої залізниці та славу Бахмача, як міста залізничників, розглядається варіант збереження окремих ділянок для фотолокацій. А на черговому засіданні сесії буде прийнято рішення щодо спрямування коштів, отриманих на публічних торгах від реалізації цього майна, саме на вищезазначені цілі.



Серед важливого - й надання дозволу на викуп земельної ділянки, що по вул. Першотравнева в місті. До депутатів з проханням звернувся Андрій Іваненко, який повідомив, що має на меті реалізувати ще один соціальний проєкт, а саме: побудову спортивної споруди — багатоцільового критого стадіону або Фоку.



Усі проєкти рішень, які розглянули на сесії міської ради, пройшли обговорення у профільних постійних депутатських комісіях.



Відділ організаційної роботи

та кадрового забезпечення

виконкому міськради