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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Понеділок, 02 серпня 2021, 14:08
або як Чемпіона Світу з греко-римської боротьби Імеда Худжадзе зустрічали у Бахмачі
З 19 по 25 липня у місті Будапешт (Угорщина) проходив Чемпіонат Світу зі спортивної боротьби серед кадетів. До цієї вікової категорії входять юнаки та дівчата 15-17 років.
До складу збірної України з греко-римської боротьби увійшов Імед Худжадзе (вагова категорія до 65 кг), наш земляк, учень Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1, вихованець Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Маміашвілі.
У фінальному двобої з грузинським борцем Імед Худжадзе на останніх секундах виборов перемогу і став Чемпіоном Світу, підтвердивши свій статус яскравого та потужного борця!
Тож 27 липня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Анатолій Карпенко, група уболівальників, а також родичі зустрічали Чемпіона на пероні залізничного вокзалу в Бахмачі. Прихильники принесли з собою Державний Прапор України, квіти та кульки. Першими обійняли батьки, кажуть, дуже хвилювалися за виступ сина і неймовірно раді його перемозі.
Вітаємо юнака з престижною нагородою світової першості! Вітаємо особистого наставника та тренера переможця – Віктора Гайдука та батьків звитяжця. Пишаємося!
Відділ організаційної роботи та кадрового
забезпечення виконкому
міськради
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