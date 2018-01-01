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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 06 серпня 2021, 10:44

Останніми днями в соцмережах активно обговорюється рішення, яке було підтримано більшістю депутатського корпусу Бахмацької міськради на засіданні 13 сесії восьмого скликання. Йдеться про надання КВП “Комунальник” дозволу на демонтаж комунального майна громади, а саме: дитячої залізниці у міському парку культури та відпочинку. Тож роз’яснення з цього питання надає міський голова Павло Шимко.

- Зазначу, що головними вимогами до використання майна комунальної власності з позицій ефективної її експлуатації та управління є максимально збалансоване поєднання принципів економічної ефективності та соціальної відповідальності органів місцевого самоврядування задля забезпечення життєдіяльності територіальної громади та соціально-економічних інтересів населення. А нездатність ефективно управляти комунальним майном може стати причиною його часткової або повної втрати. Для оцінки ефективності використання комунальної власності повинні застосовуватися два підходи: економічний (або комерційний) та соціальний, які в кінцевому результаті повинні задовольняти потреби громади у гуманітарній сфері.

Зокрема, є конструктивна, на нашу думку, ініціатива щодо демонтажу рейкової частини колишньої дитячої залізниці, яка знаходиться в Бахмацькому міському парку культури та відпочинку. Наразі цей об’єкт перебуває в занедбаному стані і не використовується за призначенням вже тривалий час. І ця проблема постала не сьогодні, навіть не вчора. Просто нині ми відкрито почали говорити про дійсний стан речей відносно майна, яке ми отримали громадою у спадок від району, а він наступний: відновити дитячу залізницю нереально, навіть я б сказав, що це було б популістське рішення. І не тільки через брак коштів (орієнтовно вартість повного відновлення — понад 10 мільйонів гривень), а ще й через існуючі юридичні колізії, адже цей дитячий атракціон (за весь час свого існування) не мав пректно-кошторисної документації, відповідно не пройшов сертифікацію безпечності та відповідності і не був введений в експлуатацію. Крім того, за словами очевидців та за інформацією колишнього директора міського парку культури і відпочинку, були неодноразові випадки сходження паротяга з рейок, як результат — перекинуті вагончики, налякані діти... Постає питання: хто відповідав за технічний стан дитячої залізниці, а головне — за безпеку маленьких пасажирів?! До речі, це відповідальність, яка передбачена Кримінальним кодексом України (ч. 1 ст. 276).



Працівниками Бахмацької міської ради спільно з фахівцями було проведено обстеження наразі існуючих залізничних колій. За результатами перевірок комісійно встановлено, що частина з них перебуває в досить жалюгідному стані, частина “пішла під землю”, ще інша взагалі “зникла”.

Що ми пропонуємо? Пропонуємо облаштування спортивного простору для активного відпочинку населення, зокрема, багатофункціональної доріжки та атракціону для дітей. Напрацьований варіант придбання паротяга на гумовій колісній базі, який здійснюватиме екскурсійні мандрівки по парку. Цей атракціон є мобільним у пересуванні, можна було б катати діток у вихідні дні і в інших місцях нашого міста. Погодьтесь, прекрасний варіант відпочинку і для дітей, і для дорослих.



Водночас, враховуючи певну унікальність дитячої залізниці та славу Бахмача, як міста залізничників, розглядається варіант збереження окремих ділянок дитячої залізниці та відреставрованого паротяга для фотолокацій. Щоб уникнути сумнівів щодо напрямів використання коштів, отриманих на публічних торгах від реалізації цього майна, на черговому засіданні сесії буде прийнято рішення щодо спрямування цих коштів саме на ці цілі.



І насамкінець. Прикро, що окремі політичні сили спекулюють на цій темі, прагнучи заробити додаткові дивіденди. Тож звертаюся до всіх з проханням не маніпулювати свідомістю жителів громади, керуватися реаліями сьогодення, і подбати про покрашення дозвілля малечі і дорослих вже зараз, не відкладаючи на потім.



Павло ШИМКО, Бахмацький міський голова

На фото: несертифікований «старий» паровозик, і його можлива заміна.