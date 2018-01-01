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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 06 серпня 2021, 11:15

31 липня Фастівці, як завжди, радо зустрічали гостей. Саме в День села з’їхалися до свого рідного куточка люди, які тут народилися й виросли, але яких доля розкидала по всіх-усюдах. До святкової програми підійшли з творчістю та гумором. Готувалися серйозно. Ведучі концерту від усього серця вітали теплими віршованими словами односельчан та почесних гостей.



Щиро, навіть трепетно, до своїх односельців звернулася староста села, Інна Карпенко. Вона подякувала тим людям, які небайдужі до проблем громади та беруть активну участь у житті села, зокрема, й тим, хто безпосередньо допомагав під час підготовки до святкування.



Бахмацький міський голова Павло Шимко також привітав фастівчан зі святом та подарував кущоріз. Слова вдячності адресував усім, хто небайдужий до проблем села, особливо сільгоспвиробникам, які надають значну допомогу, адже тільки разом можна змінити життя громади на краще.



Естафету вітань продовжили депутат Бахмацької міської ради Василь Булах, заступник директора СФГ «Кредо» Микола Фостій. Слова вітань прозвучали від відомих земляків — Івана Бандолі, Костянтина Полковніченка. Останній зачитав “Заповіт” нині покійного земляка, поета Івана Фостія, Усі виступаючі бажали селу розквіту, міцного здоров’я та добробуту громаді, наголошували, що такі свята дають людям надію на краще життя і спонукають вірити в себе і у свої можливості.

У цей день на свято завітав народний депутат України Анатолій Гунько, який подарував громаді (на прохання старости) гойдалку, яка невдовзі прикрасить зону відпочинку в селі.



Окрім концерту, який презентували місцеві аматори та працівники Бахмацького міського будинку культури, усі охочі могли пригоститися українською стравою – кулішем, свіжиною, запашним короваєм та іншими смаколиками, якими щедро наділили Валерій Колоша і Василь Булах. Малеча ж завзято стрибала на батутах. Цю розвагу для дітлахів подарував депутат Бахмацької міської ради Володимир Примак.



Свято закінчувалось, та людям не хотілося розходитись по домівках, адже позитивні емоції і радість переповнювали кожного, хто завітав цієї літньої днини у Фастівці.



Залишається побажати, щоб Фортуна - прекрасна богиня удачі і долі - й надалі супроводжувала фастівчан на життєвих дорогах, а подарована статуетка Фортуни є тому сподіванням. Отже, з вірою й надією в завтрашній день!



Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення виконкому міськради