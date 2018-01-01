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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 13 серпня 2021, 11:08

Задля протидії поширенню штаму «Дельта» необхідно активізувати роботу з вакцинації проти COVID-19 – основна теза наради.



5 серпня в малому залі Бахмацької міської ради відбулася нарада щодо вакцинації населення та роз’яснення необхідності вакцинування. Провів нараду міський голова Павло Шимко.



На нараду за участі заступника міського голови з питань гуманітарної сфери Світлани Книги та медичного директора КНП “Бахмацький центр первинної медико-санітарної допомоги” Богдани Полянської були запрошені старости та діловоди.



Виступаючі зазначали, що щеплення - це насамперед справа добровільна, але необхідна. Адже медики та вірусологи стверджують, що це єдиний спосіб повернутися до звичного життя та убезпечити себе та рідних від наступних хвиль пандемії. Зі слів імунологів, для вироблення колективного імунітету Україна має час до осені: з завершенням сезону відпусток і з поширенням нових штамів зростає ризик наступної хвилі пандемії. У цій ситуації важливо лише те, скільки людей пройдуть вакцинацію. І тут важлива комунікація.



Тож у ході наради Павло Шимко наголосив, що необхідно активно працювати в цьому напрямку для того, щоб скоординувати роботу старост і медичних працівників для створення єдиної картини в громаді по вакцинації. Також дав доручення старостам покращити роботу щодо охоплення якнайбільшої кількості населення щепленнями, довести населенню графіки роботи центру вакцинації та пунктів щеплення. Водночас закликав усіх присутніх постійно проводити роз’яснювальну роботу в населених пунктах громади щодо необхідності вакцинації населення. За його словами, основна мета – власним прикладом довести, що вакцинуватися – безпечно і важливо для збереження здоров’я та життя.



Водночас прийнято рішення, що з 6 серпня центр вакцинації від COVID-19, який діє в Бахмачі (за адресою: вул. Першотравнева, 36, І поверх), буде працювати щоденно з 9.00 до 13.00, крім неділі.



Усвідомлення нагальної необхідності щеплень, наша спільна наполеглива робота в цьому напрямку дасть можливість зменшити важкість перебігу хвороби, а в подальшому і подолати цей недуг COVID-19 – наголошували на нараді.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому міськради