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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 13 серпня 2021, 12:11

Населені пункти, як люди, у них своє дитинство, свій вік, своя мудрість і свій День народження. Бахмач, який за час свого існування пройшов непростий шлях свого становлення та розвитку, а ще й став центром Бахмацької територіальної громади, 7 серпня відсвяткував свій День народження.



З вітальним словом до містян та гостей звернувся міський голова Павло Шимко, який подякував усім, хто вносить посильний вклад у розвиток рідного міста, віддає частку своєї любові до малої батьківщини, - залізничникам багатьох поколінь, сільгоспвиробникам, працівникам підприємств, установ і організацій, депутатському корпусу, громадським об’єднанням...



- Важливо, що у цей непростий для нашої держави час, коли продовжується війна на сході країни, коли йде боротьба з пандемією коронавірусу, нам так необхідно бути єдиною, згуртованою родиною. Звісно, ми маємо різні думки і погляди, але маємо вміти чути один одного, знаходити компроміси та досягати бажаних цілей. Адже всі ми маємо, в остаточному підсумку, одну мрію — місто, де кожен відчував би себе затишно і комфортно , - зазначив Павло Шимко.



Далі естафету вітань продовжили представники молодого покоління, переможці конкурсу “Вітання Бахмачу на День народження!” - Юлія Корень та Артем Лук’яниця. Слова вітань прозвучали й від присутнього на святі голови Ніжинської райдержадміністрації Григорія Ковтуна.



У ході заходу першочергово подякували почесним громадянам міста — Івану Білогруду, Михайлу Гросману, Миколі Шимку.



Привітали молодят. Цього дня вирішили вирішили об’єднати свої долі й створити сім’ї - Олександр та Інна Дубовики і Василь та Катерина Губарі. Те, що день весілля співпав з Днем міста – випадок, проте це ще більше підсилив і так святкову атмосферу.



Традиційно вшанували найстаршу жительку міста. Нею стала Євдокія Андріївна Гришко, 1922 року народження. Наймолодшою жителькою виявилася Марія Лауцис, яка нещодавно народилася в родині Катерини Семичко та В’ячеслава Лауциса.

Присутні на святі мали змогу продемонструвати свої творчі здібності, взявши участь у конкурсі “Комплімент рідному місту”. Святкового настрою додали музичні вітання, які прозвучали від працівників Бахмацького міського будинку культури та дитячого гурту «Сузір’я».



Згодом святкування продовжилося концертом за участю українського гурту DZHERELA, який представив яскраву програму - українські народні пісні, кавер-версії популярних хітів, фольклорні пісні, а також джазові твори.



Протягом всього заходу працювала виїзна торгівля та атракціони для дітей і молоді. Діти мали змогу “розмалювати настрій” аквагримом, адже завзяті майстри професійно наносили барвисті візерунки на обличчя.



Святкування Дня міста ще раз нагадало, що хоч ми всі й різні, але належимо до однієї спільноти і мріємо про заможну і квітучу Бахмацьку громаду.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому міськради