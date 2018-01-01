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"Порадник" знають і у Києві

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2021, 08:24

Збирався на ярмарок, а тут дзвінок зламав усі плани. Телефонували із Київського національного музею російського мистецтва. Скажу відверто, для мене, хуторянина, це висока честь. Виявляється, навіть у столиці читають наш районний «Порадник», у Києві звернули увагу на мої публікації про нашого земляка-хуторянина Миколу Ге. Науковці захотіли подробиць, адже щойно відзначили 190-річчя народження видатного художника. У Музеї планують оновити експозицію його картин і хочуть більше розповісти про життя митця.
На хутір мали намір приїхати Наталія Агеліва – куратор проєкту, Володимир Корсаков – її колега, Анастасія Вітрянська і Володимир Вітрянський – представники відповідно Будинку кіно та Національного музею історії. Погодьтеся, таким поважним людям відмовити не міг – зустрів.


Добре, що запам’ятав, де що розташовувалося у садибі художника, де були місцеві пам’ятки, згадані у записах архіву художника. Більшість з них, як то берези, під якими знайшов останнє пристанище Микола Миколайович, давно зникли. Звісно, його вічний сон бережуть вже інші білокорі охоронниці. А от Курган-могила ще й досі, слава Богу, залишається нерозораною. Показав ту пам’ятку гостям – фотографували, обміряли рулетками, зробили опис. Вже і сам дивився іншими очима на залишки величного колись скіфського кургану.


Того дня збіглося стільки обставин: це і ярмарок, і медовий Спас. А ще 190-ліття Миколи Ге перегукувалося із 90-річчям і мого «Порадника» і всієї районної преси, звернув на це увагу киян, пригощаючи власним медом. Вони теж не залишилися у боргу: за чаєм пригостили цукерками «Вечірній Київ». Запросили газетярів на виставку Київської картинної галереї з новою експозицією полотен Миколи Ге. Почекаємо січня.


Юрій Вовкогон,
позаштатний кореспондент.


На знімку: пейзажі околиць хутора Грушевого наче зійшли з картин Миколи Ге.
Фото Володимира Корсакова.

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