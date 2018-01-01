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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:29

Читач, мабуть, звернув увагу, що «Порадник» публікував вряд кілька матеріалів про святкування Дня села. Відбуваються урочистості за схожим сценарієм, і складно зробити репортаж цікавим і читабельним, бо майже не можливо уникнути повторів і штампів.



І от у черговий раз запросили до Городища, а звідси хотілося написати тепліше, бо до цього села особливе ставлення – звідси проросла одна з українських гілок мого роду, який започаткував прадід Герасим Строгий.



І вирішив розпочати звідти, де створюють матеріальні блага. Вибір випав на молочнотоварну ферму, де трудиться досить чисельний колектив тваринників, що сьогодні стає у сільськогосподарському виробництві ледь не екзотикою. Худобу тримають у сільгосппідприємствах все не охочіше. А от у ТОВ «СП «АГРОДІМ», честь їм і хвала, утримують і дійне стадо, і молодняк ВРХ на відгодівлі.



Молочна дільниця розташувалася поруч із бетонкою, то добиратися сюди майже без проблем. З часом прибуття вгадав – застав і головного зоотехніка Євгенія Сонька, і завідувачку фермою Ганну Демченко, та дійка корів наближалася до завершення.



Від керівництва дізнався, що трудиться тут понад тридцять тваринників і спеціалістів. Щодня ферма відправляє на переробку 10 тонн молока сорту «Екстра», це найзапитаніша і найдорожча сировина. Таку кількість надоюють від 450 корів, отримуючи від кожної від 35 до 50 літрів молока.



До речі, таке ж стадо у 450 голів стоїть на відгодівлі.

Хто ж виробляє білопінну продукцію. Звісно, в першу чергу це доярки, серед них назвали Наталію Кузуб, Ніну Янченко, Світлану Карпенко. А їх колега Любов Климець працює з доньками - Іриною Зеленською та Наталією Пацюк.



Трудяться тут ще одні родичі – подружжя фуражирів Склярових: Валентина і Роман. Одна з найдавніших на фермі обліковець Ніна Строга.



На відгодівлі найзавзятіші телятниця Оксана Дудко та колишня доярка Надія Зимогляд. Щодобові прирости сягають позначки у 800 – 900 грам.



Поцікавився платнею доярок, хто старається, отримують до 15 тисяч. По наших мірках чимало, але праця досить напружена. Охочих заробляти «багато» не зайве, для декого простіше податися у столицю в охоронці.



На фермі вже давно не бачили газетяря, сфотографуватися виявили бажання всім колективом. Не став їм перечити, хай хоч так заохочу трударів з натрудженими руками.



І от тепер мав право податися на свято - День народження села. Кидалось у вічі, що до урочистості тут готувалися ґрунтовно. На майданчику біля клубу встановили атракціони, тут же виставка рукодільниць-вишивальниць. Окремо розташувалися вже знайомі кухарі, хто готувався частувати кулішем, шашликами і бочковим пивом. Як було вже не раз, подбали про все агродомівці.

Відбувся концерт місцевих аматорів сцени. Були тут і пісні, і таночки, і художнє слово. Та найбільше зала плескала у долоні акторам сценнівок: Лідії Діденко, Наталії Крамар, Вишиваній Дарині, Крамару Петру.



На свято завітав народний депутат Анатолій Гунько. Саме Анатолію Григоровичу вручили один з короваїв, який наш обранець розділив поміж присутніх на святі.



А трохи раніше директор ТОВ «СП»АГРОДІМ» Олександр Рубан повідомив присутнім, що для аматорів клубу передає музикальну апаратуру. Ну, як не поцікавитися вартістю презента. Так! Більше 70 тисяч! Знаний подарунок напередодні Дня Незалежності. Святкуйте, городищенці, на повну. Ви того варті!



Борис Сєдач