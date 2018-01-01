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День нашего города
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:30
Как раньше я любила этот праздник и ждала его с большим нетерпением! Вместе с подругами шла в парк отдыха, где обычно проходило праздничное действие. Все в приподнятом настроении веселились, пели, танцевали, смотрели концет. Конечно, не обходилось без «поляны», но это просто было как дополнение.
Сейчас у меня уже не тот возраст и не те возможности, но я каждый раз по приходу этого праздника с большой теплотой вспоминаю былые дни. За такими мыслями меня застал звонок в дверь. Открыла, передо мной стояли две милые, очаровательные женщины и приветливо улыбались. Первая мысль, что пришла в голову, что это «свидетели Иеговы».
Они представились, оказывается, это сотрудники городского совета…
И вдруг - сюрприз!!! Ко дню города городской совет решил поздравить подарком самого старшего жителя нашего города и самого младшего. Самым старшим жителем оказалась моя мама Гришко Евдокия Андреевна 1922 года рождения. Но так как я не смогла придти в парк, подарок принесли домой.
Не могу передать словами, как же моей маме было приятно за оказанное внимание, радовалась, как ребенок. Подарок пришелся ей по душе. Это был плед - мягенький, легкий, теплый. Я сразу же ее им и укрыла. И весь вечер мы только об этом и говорили.
Моя мама прожила долгую и нелегкую жизнь, пережила голодомор, отечественную войну, осталась вдовой, в войну похоронила 2-х летнюю дочь, много трудилась в колхозе, а потом вышла замуж и в 1947 году переехала в Бахмач. Родила троих детей, двоих дочек и сына. К большому сожалению, уже много лет ничего не видит, плохо слышит и 4 года как прикована полностью к постели. Но не смотря на все это, интересуется внутренним миром, политикой, и что самое интересное, иногда даже комментирует происходящие события. Теперь не один день мы будем оговаривать тему подарка.
Что я скажу: «Как приятно для человека, а особенно для пожилого, что он не забыт, что о нем помнят». Как хорошо, что наш городской совет принял такое решение и поздравил долгожительницу нашего города. От имени мамы благодарю всех, кто причастен к этому событию.
Здоровья вам, удачи и творческих успехов!
Дочь Валентина Куницына
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