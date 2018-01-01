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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:32

Дійства не було рік, люди скучили за гомінким зібранням - Спасівським ярмарком. Ноги самі поспішають до медового містечка, тут і, справді, є на що глянути, є що придбати. Меди на будь-який смак, а крім цілющого продукту бджолярі пропонують прополіс і медовуху, пергу і медовий квас. Склянку останнього посмакував у бджолярів Марченків – Олега і Василя, батька з сином. Напій, дійсно, освіжив, подивувався, що такий «нарзан» виготовлений із вуликового продукту. Не можу не згадати оздоблений сімейний прилавочок родини Киргизових – знаних на Бахмаччині пасічників.



Тут панує своєрідний, неповторний аромат весни і літа збережений у цілющих краплинах медів. До цих запахів несподівано пробивається апетитний димок характерний багаттю і смаженій свіжині. Рушаю на спокусливі подихи вітерцю. Помічаю пожвавлення біля вертела із засмаженим 120-кілограмовим поросям, де, крім свіжини, на ярмаркувальників чекав ще і прохолодний, пінистий квас – за пригощання подбав директор ТОВ «СП «АГРОДІМ» Олександр Рубан.



ПСП „Авангард” пропонував готову продукцію від паляниць і ковбас, до твердих сирів і олії. Пісків’яни теж постаралися, очі розбігалися від побаченого на їх прилавках. Особливу увагу привертали екзотичні сорти паляниць, печиво і шоколадні вироби, які виготовлені тамтешніми кондитерами-чаклунами.



Куди не подамся, скрізь переслідують п’янки аромати українського літа, це пахнуть медові груші і яблука, спокушають духмяні дині і кавуни, виблискують боками перці, баклажани, кабачки і гарбузи.

коржики, тортики та кексики, напої. Через кілька кроків покупці із задоволенням вибирають ковбаси, шашлики, запечену курятину і свинину.



Багато цікавого відбувалося на щедрому і веселому Спасівському ярмарку, що став для бахмачан і гостей чудовим святом, яке до пізньої пори вирувало у міському парку культури та відпочинку.



Як не прагнув би передати весь колорит неповторного дійства, висвітлити все не вдасться. Як говориться: «Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути»,- то нехай заздрять учасникам свята ті, хто ярмарок проігнорував.



Спасівський ярмарок – це не лише покупки, це і виступи аматорських колективів, і змагання у спритності, кмітливості та силі, це і реєстр послуг – від виконання господарських робіт до ремонту у садибах.



Свої послуги традиційно надавав і Ощадбанк, який вже протягом 5 років підтримує це прекрасне свято.



Фінансова установа виступила одним із спонсорів проведення дійства, а ще профінансувала цікаві розважальні заходи. Це безпрограшна і безкоштовна лотерея, цінні призи переможцям вікторин і спортивних змагань: тут і грошові премії, і поповнення рахунків мобільного телефонного зв’язку, і чимало інших корисних послуг, які Ощадбанк надає всім нам.



Цікаве і корисне стрічав на кожному кроці. Трапилася на очі і підприємець Любов Крамаренко. Про неї хочу сказати кілька слів. Складно сьогодні долати хвилі економічних штормів, та жінка не здається. От на нещодавньому святкуванні Івана Купала у парку культури була єдиною, хто потурбувався про відпочиваючих. До речі, готувала під замовлення чебуреки, шашлики, піцу, картоплю-фрі тут же біля свого намета. А ще увімкнула музику, і бажаючі дали волю емоціям і натанцювалися досхочу. Вирішив завзяту бізнесмену сфотографувати.



Таких беручких на ярмарку було доволі, але про всіх не згадаєш – газетні шпальта, на жаль, обмежені...



Борис Бобришев