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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:39

Спасівський ярмарок у Бахмачі є однією з візитівок нашого мальовничого й гостинного краю. А цьогоріч він відсвяткував XX річницю і був приурочений до 30-ї річниці Незалежності України, та відбувся на Маковія в місті, вже як у центрі територіальної громади. За традицією, захід розпочався з презентації учасників ярмаркового дійства.



Відкрив Спасівський ярмарок міський голова Павло Шимко. Серед почесних гостей — народний депутат України Анатолій Гунько, заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш, голова Ніжинської райдержадміністрації Григорій Ковтун, голова Ніжинської районної ради Анатолій Красносільський, перший заступник голови Ніжинської райдержадміністрації Інна Горобей, начальник обласного управління Чернігівської філії АТ “Ощадбанк” Сергій Черевик.



На святі проходили гостини в куренях, ігри, спортивні забави, виступи самодіяльних колективів, презентація українських страв біля куренів. До речі, Спасівський ярмарок можна назвати ще й фестивалем вуличної їжі, адже кожен курінь запрошував гостей на своє подвір’я, пригощав різноманітними смаколиками. Були й певні дегустаційні цікавинки.



На ярмарку також презентували свої роботи майстри з різних куточків України. Зокрема, представлено багато технік декоративно-прикладного мистецтва.

Так, можна було побачити вишивку, авторську ляльку, художню обробку деревини, бісероплетіння, в’язання, художній текстиль. Всього й не описати.



Різножанрову, але запальну програму протягом ярмаркового дійства дарували колективи Бахмаччини та гості. Усі охочі мали змогу сфотографуватися біля яскравої тематичної фотозони, а сміливці позмагатися в козацькому гарті. Піднімання гирі, армреслінг та перетягування канату стали справжніми випробуваннями сили та витримки серед чоловіків. Переможці змагань отримали подарунки, а підтримка вболівальників, непідробні емоції зробили ці змагання незабутніми.



Подарунком від народного депутата Анатолія Гунька на Спасівському ярмарку став виступ українського рок-гурту Kozak System. Нестримний драйв, шалену енергетику та море позитивних емоцій викликала потужна програма виконавців, в якій були представлені як найкращі хіти, так і нові пісні.

Соліст групи, Іван Леньо, закликав взятись за руки під пісню «Маланка», що з великим ентузіазмом зробили всі охочі. Присутні мали змогу насолодитися чудовими українськими піснями у супроводі запальної гри на музичних інструментах, виступи нікого не залишили байдужим. Бахмачани та гості підтримували артистів бурхливими оплесками та схвальними вигуками, деякі номери просили «на біс».



Загалом, Спасівський ярмарок вийшов цікавий, колоритний та кожний відвідувач знайшов те, що стане ексклюзивною прикрасою чи оригінальним подарунком, а також отримав яскраві й незабутні враження.

Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому міськради