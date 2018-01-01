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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:44

Серпень - особливий місяць, бо він несе нам чудові свята - День Державного Прапора та День Незалежності України. 23 серпня вся Україна вшановувала одну із головних державних святинь — Державний Прапор України, а 24 серпня відзначала 30-ту річницю Незалежності.



З метою вшанування багатовікової історії українського державотворення та державної символіки незалежної України 23 серпня на площі Героїв Майдану в м. Бахмач відбулася офіційна церемонія урочистого підняття Державного Прапора України, символу нашої держави, втілення національної єдності, честі та гідності, історії сьогодення.



Почесне право підняти Державний Прапор України було надано ВікторуМосковченку, учаснику АТО/ООС, начальнику другого відділу Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та Імеду Худжадзе, Чемпіону Європи, Чемпіону Світу, 5-ти разовому Чемпіону України, майстру спорту з греко-римської боротьби. Державний Прапор офіційно було піднято під виконання Державного Гімну України, який сповнював серця присутніх гордістю за рідну країну, додавав сили й натхнення.

З вітальною промовою до громади звернувся міський голова Павло Шимко, який зазначив, що День Державного Прапора та День Незалежності України – не просто святкові дні в календарі. Це нагадування про високу ціну свободи, яку виборювали і виборюють сьогодні сини і доньки України.

За мужність, патріотизм та з нагоди 30-ї річниці незалежності України Почесними грамотами Бахмацької міської ради та пам’ятними медалями нагороджені наші земляки, учасники АТО/ООС: Гусол Євгеній, Данько Олексій, Костенко Андрій, Остапенко Віктор, Паничик Олександр, Погорілий Сергій, Чворда Володимир, Черепньов Максим, Цибуля Юрій.



Відзначили й талановиту молодь: сертифікати про нагородження премією «Обдарованість» отримали Людмила Тчаннікова та Алла Бакало.



Учасники зібрання поклали квіти до пам’ятного знаку борцям за українську незалежність та вшанували загиблих Героїв хвилиною мовчання.



А вже 24 серпня надвечір у міському парку культури та відпочинку відбулася святкова концертна програма «Славімо неньку Україну ми в ювілейний світлий день!»



Зі сцени із щирими словами вітань до громади звернулися міський голова Павло Шимко, один із керівників та засновників Бахмацького партійного осередку «Народний Рух України» Петро Лященко та ровесниця незалежної України, бахмачанка Наталія Шеронова.



Яскравими виступами глядачів порадували працівники міського будинку культури та гості свята – гурт «Смоляни» і Ольга Зеленська, їх виступ відбувся за сприяння депутата обласної ради Валерія Колоші.



Тож вірте в себе!



Вірте в Україну!



І з Днем Незалежності!