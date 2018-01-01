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Відвідали сім`ї загиблих
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Четвер, 02 вересня 2021, 10:12
25 серпня начальник другого відділу Ніжинського РТЦК та СП Віктор Московченко, заступник начальника з мобілізаційної роботи Сергій Гриценко та соціолог Наталія Криницька відвідали родини загиблих військовослужбовців Бузовського Володимира Олександровича та Кияниці Романа Вікторовича. Синів загиблих Кирила та Артема привітали з прийдешнім Днем знань та вручили подарунки.
Разом з тим другий відділ Ніжинського РТЦК та СП не забуває про родину загиблого військовослужбовця Кошмала Сергія Станіславовича, яка проживає в Львівській області, м. Сокаль. Сину загиблого Святославу також було відправлено подарунок та привітальну листівку з днем знань.
Допомогу в закупівлі подарунків надало ПП «Сталкер»( керівник Іванюк Микола Михайлович), ПСП «Пісківське» ( керівник Колоша Валерій Петрович), ПСП «Авангард» (керівник Булах Василь Миколайович)
Наталія Криницька
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