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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Четвер, 02 вересня 2021, 10:12

25 серпня начальник другого відділу Ніжинського РТЦК та СП Віктор Московченко, заступник начальника з мобілізаційної роботи Сергій Гриценко та соціолог Наталія Криницька відвідали родини загиблих військовослужбовців Бузовського Володимира Олександровича та Кияниці Романа Вікторовича. Синів загиблих Кирила та Артема привітали з прийдешнім Днем знань та вручили подарунки.



Разом з тим другий відділ Ніжинського РТЦК та СП не забуває про родину загиблого військовослужбовця Кошмала Сергія Станіславовича, яка проживає в Львівській області, м. Сокаль. Сину загиблого Святославу також було відправлено подарунок та привітальну листівку з днем знань.

Допомогу в закупівлі подарунків надало ПП «Сталкер»( керівник Іванюк Микола Михайлович), ПСП «Пісківське» ( керівник Колоша Валерій Петрович), ПСП «Авангард» (керівник Булах Василь Миколайович)



Наталія Криницька