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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Четвер, 02 вересня 2021, 10:41

27 серпня відбулося чергове засідання 14 сесії восьмого скликання Бахмацької міської ради. Головував на сесії, на розгляд якої виносилося 47 питань, міський голова Павло Шимко. На сесію прибуло 17 депутатів із 26 та був присутній депутат обласної ради Микола Шимко.



Перед початком засідання до депутатів та запрошених звернувся Олександр Підгорний, керівник Чернігівського ресурсного Центру з розвитку місцевої демократії, який наголосив, що вони вже надали підтримку молоді Бахмацької громади зі створення Молодіжної ради і надалі планують допомагати в розробці статуту громади, що є умовою участі в різноманітних проєктах та грантах. Потім депутати перейшли до порядку денного засідання.



Зокрема, після жвавих дебатів все ж таки підтримали зміни до рішення третьої сесії Бахмацької міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року “Про бюджет Бахмацької міської територіальної громади на 2021 рік”. Так, кошти від перевиконання бюджету в сумі 2,7 млн. грн буде спрямовано на підтримку гуманітарної сфери, а саме: на утримання міських дошкільних навчальних закладів - у сумі 139, 3 тис. грн, на здійснення ремонтів приміщення їдальні Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1, на базі якого буде функціонувати ліцей, у сумі 570,2 тис. грн; опалювальної системи Пісківського ЗЗСО — 170 тис. грн, покрівлі Бахмацької школи мистецтв імені А. Розумовського — 200 тис. грн; фізіотерапевтичного і стоматологічного відділень КНП “Бахмацька міська лікарня” — 149,9 тис. грн у зв’язку з перенесенням відділення фізіотерапії з пристосованої будівлі у приміщення стоматології; на облаштування кабінету для розміщення сучасного рентгенапарату — 677,5 тис. грн; на обладнання додаткового маніпуляційного кабінету КНП “Бахмацький центр первинної медико-санітарної допомоги” - 70 тис. грн. Також передбачені кошти на виконання низки програм соціального спрямування: на безоплатне та пільгове забезпечення лікарськими засобами — 12 тис. грн та на забезпечення ліками хворих нефрологічного профілю, а саме з трансплантованими нирками — 80 тис. грн; попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання — 7 тис. грн.



Затверджено Програму Бахмацької міської ради «Фінансова підтримка розвитку Комунального некомерційного підприємства «Бахмацька лікарня –хоспіс», якою передбачено фінансування у сумі 640 тис. грн до кінця року.



У зв’язку з малою чисельністю мешканців одноіменних населених пунктів прийято рішення про закриття Веселівського та Перемозького сільських клубів.



Депутати проголосували за збільшення вартості харчування у навчальних закладах. Вартість сніданку зросте з 15 до 18 гривень. Водночас проголосували за внесення змін до попереднього рішення, в частині відміни батьківської плати (50%) за харчування учнів 1-4 класів. Отже, за кошти міського бюджету знову харчуватимуть учнів початкової ланки та учнів 5-11 класів, родини яких перебувають у складних життєвих обставинах (за рішенням виконкому). Одноголосно підтримали рішення щодо надання матеріальної допомоги на лікування 7 жителям громади.



Також затвердили Положення про Молодіжну раду при Бахмацькій міській раді, що дасть можливість сформувати її персональний склад та офіційно розпочати діяльність.



Окремі рішення стосувалися списання майна комунальної власності та передачі його в оренду. Надано дозвіл на розробку проектів землеустрою земельних ділянок та передачу їх у власність 3 учасникам АТО/ООС.



Серед земельних питань - надання дозволів на виготовлення та затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердження проєктів та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).



Також у “Різному” оголошено про створення депутатської фракції ВО “Свобода”, яку очолюватиме Володимир Брюховецький.



Роз’яснення та детальні відповіді на запити депутатів надані міським головою та працівниками виконавчого апарату міськради.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому міськради