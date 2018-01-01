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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Четвер, 02 вересня 2021, 10:42

Відбулась традиційна щорічна серпнева конференція освітян, присвячена 30-й річниці Незалежності України.



З вітальним словом до присутніх працівників галузі освіти звернувся міський голова Павло Шимко, висловивши педагогам подяку і шану за терпіння, мудрість, щоденну сумлінну працю, складність роботи в умовах пандемії, готовність до нововведень і роботи в різних форматах на благо громади та виховання гідних громадян України.



Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Лариса Журба доповіла про основні здобутки галузі за попередній навчальний рік та окреслила основні цьогорічні завдання.



Під час заходу обговорили надбання та проблеми освітянської галузі впродовж минулого навчального року і визначили пріоритетні напрямки роботи на прийдешній навчальний рік.



Павло Шимко оголосив про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності Бахмацькому ліцею № 1 з 1 вересня цього року.



Урочистим моментом конференції стало нагородження кращих педагогів за підсумками роботи у 2020/2021 навчальному році.



Подяками, Почесними грамотами і Дипломами були нагороджені сотні високодосвідчених, професійних бахмацьких педагогів, їх перелік би зайняв не одну газетну шпальту! (Кому цікаво - вони всі перелічені на сайті Бахмацької міської ради у новині https://bakhmach-mr.gov.ua/news/1630326689/-ред.)



Захід був насиченим - обговорили зміни в освітній галузі, презентували досягнення, визначили напрямки та пріоритети розвитку.



Святковий настрій присутнім дарували Вікторія Луценко і її талановиті учні, Аня Ситайло, Кристина Фостій та зведений народний аматорський духовий оркестр Будинку культури та Бахмацької школи мистецтв імені Андрія Розумовського.