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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Субота, 02 жовтня 2021, 14:37

Жодний концерт у Городищі не відбувається без участі аматорів сцени: Людмили Дорош, Дарини Вишиваної, Петра Крамара, Ольги Слончак, Катерини Вишиваної. Об’єднала їх любов до народного мистецтва, своїм захопленням щедро діляться із земляками з підмостків сільського Будинку культури.



Коли слухаєш їх молодійний спів, дивуєшся, як таких різних за віком, статтю, уподобаннями і місцем праці городищенців пісня об’єднала у згуртований колектив. Сьогодні аматори сцени оновлюють свій репертуар, щоб порадувати земляків новим виступами. Адже попереду нові свята, нові урочистості, нові ювілеї.



Борис Бобришев