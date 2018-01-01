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Пісні співають - душу звеселяють!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Субота, 02 жовтня 2021, 14:37
Жодний концерт у Городищі не відбувається без участі аматорів сцени: Людмили Дорош, Дарини Вишиваної, Петра Крамара, Ольги Слончак, Катерини Вишиваної. Об’єднала їх любов до народного мистецтва, своїм захопленням щедро діляться із земляками з підмостків сільського Будинку культури.
Коли слухаєш їх молодійний спів, дивуєшся, як таких різних за віком, статтю, уподобаннями і місцем праці городищенців пісня об’єднала у згуртований колектив. Сьогодні аматори сцени оновлюють свій репертуар, щоб порадувати земляків новим виступами. Адже попереду нові свята, нові урочистості, нові ювілеї.
Борис Бобришев
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