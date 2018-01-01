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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 01 жовтня 2021, 16:06

24 вересня відбулася п’ятнадцята сесія Бахмацької міської ради восьмого скликання. Були присутні 17 депутатів міськради та депутат Чернігівської обласної ради Григорій Данько. Провів засідання міський голова Павло Шимко.



Депутати розглянули 43 питання порядку денного, які були попередньо обговорені на профільних комісіях міської ради. Перед початком роботи було заслухано детальний звіт генерального директора КНП “Бахмацька міська лікарня” Сергія Чалого щодо функціонування закладу. З його слів, з 1 квітня 2020 року всі лікарні в Україні є самостійними суб’єктами господарювання та мають фінансуватися згідно з укладеними договорами з державного бюджету Національною службою здоров’я України. Проте коштів, що виділяються Службою на зарплату медпрацівникам, не вистачає. Зокрема, до кінця року сума нестачі становить 3,4 млн грн, що є місячною потребою закладу на заробітну плату.

Також Сергій Чалий зазначив, що на даний час неможливе використання вже зароблених коштів “ковідного” пакету, адже наразі Бахмацька міська лікарня віднесена до медичних закладів “третьої” хвилі з надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Тож депутати висловилися за те, що у цій напруженій ситуації громада має стати на захист медиків і, у разі потреби, виділити додатковий фінансовий ресурс, і таким чином зберегти лікарню. До речі, уже надана додаткова дотація на галузь охорони здоров’я в сумі 1 млн. грн бюджету Бахмацької громади з державного бюджету, яка буде спрямована на заробітну плату медичним працівникам.



До відома, загалом на лікарню у 2021 році з міського бюджету заплановано спрямувати майже 13,7 млн грн. Станом на сьогодні вже профінансовано 7 189,3 млн грн, а саме: на заробітну плату (відшкодування медоглядів вчителів та призовників) — 163,5 тис. грн; медикаменти — 340 тис. грн; продукти харчування — 171,9 тис. грн; оплату послуг — 394,6 тис. грн; енергоносії та комунальні послуги — 2837,9 тис. грн; пільгові медикаменти та пільгові пенсії — 186,6 тис. грн; капітальні видатки — 3094,8 тис. грн.



На сесії прозвучали скарги на роботу працівників Бахмацької дільниці Прилуцького відділення АТ “Чернігівгаз”. За словами виступаючих, трапляються випадки відключення споживачів від газопостачання без попередження господарів і вагомих на те причин. Роз’яснення з цього питання надавав старший інженер дільниці Микола Євтушенко, який зазначив, що працівники дільниці діють у межах чинного законодавства, та запевнив, що з’ясує ситуацію по кожному озвученому випадку.



Депутати підтримали рішення про створення 10 старостинських округів на території громади (у межах колишні сільських рад) та закріплення за ними старост. На засіданні йшлося про задоволення заяв жителів Бахмацької територіальної громади щодо надання матеріальної допомоги на лікування.



Депутати одноголосно проголосували за застосування коефіцієнту 1,2 при нарахуванні заробітної плати працівникам дитячо-юнацької спортивної школи, що дасть можливість фінансово зацікавити молодих тренерів працювати в громаді, а не виїздити на заробітки.



Значну кількість питань порядку денного складали питання щодо затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі та безоплатну передачу їх у власність громадянам (присадибні ділянки); поновлення / припинення права користування земельними ділянками тощо.



Усі питання, крім того, що обговорювались на засіданнях профільних комісій, активно аналізувались у ході пленарного засідання, про що свідчать внесені доповнення та правки.

З прийнятими рішеннями можна ознайомитись детально на офіційному вебсайті міської ради.



Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення виконкому міськради