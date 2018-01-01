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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 08 жовтня 2021, 11:08

Понад дві тисячі гривень вторгували жителі села Халимонове Бахмацької громади за пластик та скло, що збирали декілька місяців. На перший погляд, сума незначна, але завдяки такій ініціативі місцевих на сміттєзвалище не потрапили більше ста кілограмів пластику та понад дві з половиною тонни (!) скла.



«Радує, що все це пішло на вторинну переробку. Збиратимемо і далі. Справа не тільки в прибраній території. Таке маленьке сортування непотребу (бо збираємо тільки скло та пластик, інше ж, на жаль, вивозиться на смітник) дисциплінує, робить кожного з нас відповідальнішим», — розповіла місцева активістка, одна з ініціаторок Ірина Халимон.



Каже, збирати почали навесні цього року. Жителі села назносили стільки, що покупці одразу все не забрали — на таку кількість «товару» аж ніяк не розраховували.



«Пластмасові каністри, ємкості з косметичних засобів не приймають. Тому це просто будемо викидати разом з іншими відходами, які, до речі, кожен третій четвер місяця збирає сміттєвоз по всьому селу», — розповіла активістка.



Утім, не все так просто: як виявилося, зібрати — це лише пів справи, а от здати на переробку — це вже інше питання, значно складніше. Покупця знайшли аж у Ніжині. Є надія, що, може, хтось ближче відгукнеться. А поки що місцеві продовжують маленькими кроками робити велику справу і закликають інших односельців долучатися, якщо ще хтось сумнівається у її важливості.

https://cntime.cn.ua/