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Призовників урочисто провели до лав Збройних Сил України
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 08 жовтня 2021, 12:09
4 жовтня проводжали 9 новобранців осіннього призову до лав Збройних Сил України. Представники влади, військкомату, батьки та друзі прийшли провести хлопців. Юнакам бажали повернутися додому змужнілими і з честю виконати свій громадянський обов’язок.
На цьому наголошували начальник другого відділу Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник Віктор Московченко, Бахмацький міський голова Павло Шимко, керуюча справами - секретар виконкому Дмитрівської селищної ради Тетяна Пальчиковська.
Серед призовників: четверо - з Бахмацької громади: Владислав Євтухов з с. Халимонове, Владислав Фесенко з с. Бахмач, Сергій Воронович та Артем Сурай з с. Фастівці, троє - з Дмитрівської: Богдан Кладковий, Євгеній Пальчиківський з смт Дмитрівка, Іван Устименко з с. Кропивне, двоє — з Батуринської: Андрій Рябенко з с. Красне, Володимир Самозвон з с. Осіч.
Призовники не будуть залучатися до виконання завдань у зоні проведення ООС. Майбутнім захисникам України були вручені подарунки. Новобранці будуть направлені спочатку до навчального центру, а потім їх розподілять до військових частин.
Дорогі наші хлопці-солдати, ви – зразковий приклад для підростаючого покоління! Нехай щастить вам, будьте гідними патріотами своєї держави та рідного краю!
Відділ організаційної роботи
та кадрового забезпечення
виконкому міськради
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