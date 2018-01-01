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Вакцинація на Бахмаччині - є над чим працювати...
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 08 жовтня 2021, 13:01
Згідно статистики, за добу (4 жовтня) на Covid захворіло 169 мешканців Чернігівщини, 7 – померли.
4 жовтня у Чернігівській області зафіксовано 169 нових випадків COVID-19. Зокрема, 94 — у Ніжинському районі, 47 — у Корюківському, 24 — у Чернігівському (в тому числі 5 — у Чернігові), по 2 — у Новгород-Сіверському та Прилуцькому районах. 63 захворілих госпіталізовані, повідомляють в Управлінні охорони здоров’я ОДА.
На жаль, маємо 7 летальних випадків.
За минулу добу від коронавірусної інфекції в області одужали 72 особи: 26 — у Чернігівському районі (в тому числі 17 — у Чернігові), 17 — у Ніжинському, 14 — у Корюківському, 13 — у Новгород-Сіверському та 2 — у Прилуцькому. 44 жителі області лікувалися у медзакладах.
Загалом на Чернігівщині зареєстровано 62 112 випадків захворювання COVID-19, з них:
– 57 872 пацієнти одужали;
– 2145 — лікуються амбулаторно;
– 474 — перебувають на госпіталізації у медзакладах;
– 1504 летальних випадки;
– 117 осіб померли із супутнім діагнозом COVID-19.
За минулу добу в області провели понад 1700 досліджень.
Станом на 1 жовтня 2021 року згідно з даними КНП “Бахмацький центр первинної медико-санітарної допомоги” Бахмацької міської ради вакциновано 7895 жителів громади, а саме: 2 дозами — 3450 осіб, 1 дозою — 4445 осіб.
Враховуючи, що населення Бахмацької громади за останніми даними становить 28699 жителів, то Бахмацьким центром первинної медико-санітарної допомоги вакциновано 2 дозами - близько 12 відсотків, а 1 дозою - 15,49% населення. Як кажуть, є ще над чим працювати...
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За повідомленням Міністерства охорони здоров’я, вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів. Захистіть себе та своїх близьких від COVID-19. Зверніться до центру вакцинації або до свого сімейного лікаря.
Олег Рубан, редактор
При підготовці інформації використані дані з відкритих джерел.
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