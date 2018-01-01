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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 15 жовтня 2021, 12:08

8 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Бахмацької міської ради, в ході якого було розглянуто 18 питань.



На початку засідання міський голова Павло Шимко повідомив, що ним видано розпорядження “Про початок опалювального періоду 2021-2022 років”, згідно з яким з 11 жовтня розпочинається опалювальний сезон у громаді. У залежності від стану пуску газу в котельнях розпочнеться опалення об’єктів соціальної сфери та житлового фонду міста.



Декілька питань, які виносилися на виконком, стосувалися найменших наших громадян. Так, дитині було надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, згоду на вчинення правочину щодо нерухомого майна та дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок. Для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, оновлено склад суб’єктів міждисциплінарної команди, що функціонує в міській раді. Члени виконкому затвердили рішення місцевої комісії для формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення житлом дітей — сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Зокрема, планується придбання житла для мешканки нашої громади вищезазначеної категорії.



Схвалено рішення щодо проєктування та реконструкції міського парку з метою участі в державному соціальному проєкті «Активні парки – локації здорової України». У перспективі має бути побудована спортивна локація у парковій зоні. Заручившись підтримкою народного депутата України Анатолія Гунька, маємо сподівання, що все буде реалізовано.



Затверджено кошторисний розрахунок на облаштування тротуарної доріжки на площі Героїв Майдану в місті, де в перспективі буде встановлено пам’ятник загиблим захисникам української державності.



Також виконкомом надано дозвіл на вирубку сухостійних та аварійних дерев різних порід, які несуть загрозу людям, приміщенням, лініям електропередач.



Одноголосно підтримано рішення щодо надання матеріальної допомоги особам, призваним на військову службу за контрактом та строкову військову службу.



З усіма прийнятими рішеннями можна буде ознайомитися на сайті Бахмацької міської ради, які будуть оприлюднені у відведений законодавством термін.

Відділ організаційної роботи

та кадрового забезпечення виконкому

міськради