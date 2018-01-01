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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 15 жовтня 2021, 12:40

Летять літа, як білі журавлі,

Дзвенять, як ті волошки в житі,

Та не зникає слід їх на землі,

Якщо для добрих справ були прожиті.

Щороку чарівної осінньої пори 1 жовтня ми відзначаємо Міжнародний день людей поважного віку. Осінь життя, як і осінь року, треба сприймати із вдячністю, адже цей період життя має не тільки недоліки, а й свої переваги. До плюсів поважного віку можна віднести не лише збільшення вільного часу, а й можливість духовного вдосконалення. Скільки вчених, письменників, художників досягли досконалості у своїй діяльності вже в поважному віці. Як бачимо, життя і в період похилого віку може залишатися цікавим.



Не зачерствіти душам людей поважного віку в нашому місті допомагає комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Бахмацької міської ради. 1 жовтня з нагоди Міжнародного дня людей поважного віку працівники центру запросили пенсіонерів, ветеранів праці на чудове свято «Мої роки – моє багатство». Ми потрапили до ошатної, святково прибраної заквітчаноїзали, де на нас чекали несподіванки й сюрпризи. Працівниками установи був підготовлений змістовний, цікавий сценарій свята, чарівними ведучими якого були Яна Юріївна та Інна Анатоліївна. Ми на хвилинку повернулися у своє далеке казкове дитинство, пригадали роки прекрасної юності та дорослої зрілості, прослухали улюблені пісні у виконанні Іво Бобула, Вахтанга Кікабідзе, Назарія Яремчука, Оксани Білозір та інших. А слова з пісні «Я люблю тебя жизнь» Марка Бернеса додали нам віри, оптимізму, сподівання й надії на краще. Веселили душу, додавали хорошого настрою цікаві гуморески, вірші, вікторини, ігри. А який багатий солодкий стіл приготували нам…



Чаювання проходило в теплій, дружній атмосфері. Напам’ять читали співзвучні з темою свята вірші як учасники сценарію, так і пенсіонери, усі разом співали пісень. Час пролетів дуже швидко, і так не хотілося розлучатися із творчим, дружнім та чудовим колективом працівників центру. На згадку всі запрошені отримали символічні подарунки. Свято було проведене не для галочки, як говорять в народі, а від душі й серця. Ми одержали невичерпний заряд бадьорості, сили, енергії, хорошого настрою.



Низький уклін, шановні працівники, за чудове свято. Ми вдячні вам за те, що не даєте нам старіти душею й серцем, шануєте та поважаєте. Дай, Боже, і вам міцного здоров’я, творчої наснаги й довгих-довгих років життя.



І це нічого, що надворі осінь!

ЇЇ дощі не згасять почуття!

Нам доля щастя на поріг приносить

Тоді, коли ми любимо життя!!!



Із вдячністю відвідувачі

відділення денного перебування

Комунальної установи

«Центр надання соціальних послуг»

Бахмацької міської ради