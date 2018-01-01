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На виконкомі затвердили тарифи з теплопостачання
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 12:04
13 жовтня у Бахмачі під головуванням міського голови Павла Шимка відбулося засідання виконавчого комітету. У ході роботи члени виконкому першочергово затвердили нові тарифи на теплопостачання, що є вимогою сьогодення. Так, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», на підставі розрахунків наданих АТ “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”, виконавчий комітет міської ради затвердив наступні тарифи на послугу з постачання теплової енергії (з ПДВ за Гкал).:
- для потреб бюджетних установ - 4604,75 грн
- для населення — 2558,62 грн
- для потреб інших споживачів (крім населення) — 5465,78 грн
- для потреб релігійних організацій — 5857,88 грн
До речі, для бюджетних установ тариф буде скореговано і переглянуто протягом місяця.
Під час засідання члени виконавчого комітету погодили рішення щодо розміщення групи тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Бахмачі із врахуванням правок, які стосувалися необхідності дотримання нормативів відступу від інженерних мереж. Також затвердили висновок щодо розв’язання спору про визначення місця проживання дітей, безоплатне харчування дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надали дозвіл на вирубку аварійних дерев та безкоштовний відпуск дров соціально незахищеній категорії населення.
Відділ організаційної роботи
та кадрового забезпечення
виконкому міськради
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