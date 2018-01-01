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Рівень захворюваності на covid-19 у Бахмацькій громаді зростає!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 12:37
За даними Бахмацької міської лікарні рівень захворюваності на ковід на Бахмаччині невпинно зростає. Слід зазначити, що в міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходяться хворі не лише з Бахмацької громади, а й з Дмитрівської, Батуринської, Борзнянської, Коропської, Сосницької. За жовтень до лікарні поступило 111 хворих. Із них хворих, що є мешканцями Бахмацької громади — 64, з інших громад — 47. Є три летальних випадки. СЕРЕД ПОМЕРЛИХ НЕМАЄ ЖОДНОЇ ВАКЦИНОВАНОЇ ЛЮДИНИ!
В лікарні задіяно 90 ліжок, які розмістили у терапевтичному, частково кардіологічному та неврологічному відділеннях.
НА ДАНИЙ ЧАС в лікарні ЗНАХОДИТЬСЯ 77 ХВОРИХ, з них: 39- з підтвердженим діагнозом, 31 хворий — з підозрою на COVID-19, 7 хворих - з негативним ПЛР-тестом з пневмонією. Серед хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, ЛИШЕ ОДНА ОСОБА ВАКЦИНОВАНА.
Більше 100 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні з підтвердженим діагнозом. За оперативними даними, потік хворих на ковід не зупиняється...
Ця інформація у першу чергу повинна зачепити тих, хто досі вперто відмовляється від вакцинації. Просимо звернути увагу мешканців громади на цей показник і прийняти свідоме виважене рішення щодо вакцинації.
В лікарні облаштовано 24 кисневі точки в терапевтичному відділенні, в наявності 66 кисневих концентраторів. Певні резерви поки що існують, але ситуація вкрай важка. Тому вчергове просимо дбайливо ставитися до свого здоров’я.
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