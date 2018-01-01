Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Нам є що захищати!

Нам є що захищати!

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:09

Чи знаєте, що Свято Покрови - у Курені одне із шанованіших. Це і не дивно, бо село козацьке, а козаки здавна вважають Богородицю своєю заступницею. Тепер це ще і День захисників і захисниць України.


Тому у Курені ця дата у подвійній шані.


До COVID-19 для привітання воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців, учасників АТО і ООС запрошували на святковий вечір. Ця урочистість відбувалась у кафе ПСП „Авангард”. За приміщення і за щедро накриті столи дбав директор сільгосппідприємства В.М.Булах.


На тій урочистості почув висловлювання одного із АТОвців.


- Ми вдячні Булаху за підтримку, надану нам під час служби, відчували постійний зв’язок з рідною стороною. Хоча голодувати не довелось, але казенні харчі, зрозуміла річ, такими і залишаються. І як приємно було отримати кусень сала і інші сільські смачності, які нагадували про домівку, про родини, про рідне село. То були гостинці від директора ПСП. Це вже не говорячи про надіслані на передову запчастини до автомобілів, пальне і мастило, медикаменти і продукти.


Наголошував, що для учасників бойових дій у Донбасі то було невидимою ниткою, що єднала долі тих, хто - там із тими, хто - тут...


Василь Миколайович залишається тим же патріотом України, яким був у найскладніші дні існування держави. З нагоди Покрови мецената нагородили Почесною грамотою, яку вручив військовий комісар – підполковник Віктор Московченко. Це відзнака нашому керівникові-благодійнику «За небайдужість до проблем сьогодення, свідому громадську позицію щодо захисту нашої Держави, допомоги у досягненні перемоги над ворогом, вагомий внесок у наближення довгоочікуваного миру та з нагоди Дня Захисників і Захистниць України».


Запам’ятався вірш, що прозвучав на одній з давніх урочистостей.
Нам є що захищати, нам є що берегти,
Дніпро, Донбас, Карпати, простори золоті.
Нам є що боронити, як прийде грізний час,
Ми України діти, вона одна у нас...


Олег Лисун

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове