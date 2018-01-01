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Нам є що захищати!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:09
Чи знаєте, що Свято Покрови - у Курені одне із шанованіших. Це і не дивно, бо село козацьке, а козаки здавна вважають Богородицю своєю заступницею. Тепер це ще і День захисників і захисниць України.
Тому у Курені ця дата у подвійній шані.
До COVID-19 для привітання воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців, учасників АТО і ООС запрошували на святковий вечір. Ця урочистість відбувалась у кафе ПСП „Авангард”. За приміщення і за щедро накриті столи дбав директор сільгосппідприємства В.М.Булах.
На тій урочистості почув висловлювання одного із АТОвців.
- Ми вдячні Булаху за підтримку, надану нам під час служби, відчували постійний зв’язок з рідною стороною. Хоча голодувати не довелось, але казенні харчі, зрозуміла річ, такими і залишаються. І як приємно було отримати кусень сала і інші сільські смачності, які нагадували про домівку, про родини, про рідне село. То були гостинці від директора ПСП. Це вже не говорячи про надіслані на передову запчастини до автомобілів, пальне і мастило, медикаменти і продукти.
Наголошував, що для учасників бойових дій у Донбасі то було невидимою ниткою, що єднала долі тих, хто - там із тими, хто - тут...
Василь Миколайович залишається тим же патріотом України, яким був у найскладніші дні існування держави. З нагоди Покрови мецената нагородили Почесною грамотою, яку вручив військовий комісар – підполковник Віктор Московченко. Це відзнака нашому керівникові-благодійнику «За небайдужість до проблем сьогодення, свідому громадську позицію щодо захисту нашої Держави, допомоги у досягненні перемоги над ворогом, вагомий внесок у наближення довгоочікуваного миру та з нагоди Дня Захисників і Захистниць України».
Запам’ятався вірш, що прозвучав на одній з давніх урочистостей.
Нам є що захищати, нам є що берегти,
Дніпро, Донбас, Карпати, простори золоті.
Нам є що боронити, як прийде грізний час,
Ми України діти, вона одна у нас...
Олег Лисун
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