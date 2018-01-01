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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:40

У Бахмацькій громаді є комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Бахмацької міської ради. Послугами цього закладу користуються люди похилого віку, особи з інвалідністю. В установі надаються послуги з масажу (працює прекрасна людина, фахівець з фізичної реабілітації, Олена Миколаївна), а також надаються послуги по ремонту взуття та одягу Людмилою Сергіївною.Але найголовніше, що функціонують два клуби: психологічний «Душевні бесіди» та з рукоділля «Золоті руки».



Хочу детальніше зупинитися на роботі цих клубів. «Душевні бесіди» веде кваліфікований спеціаліст, ерудований психолог Інна Анатоліївна. Ми з великим задоволенням відвідуємо її лекції та практичні заняття, які відбуваються в теплій дружній атмосфері. Психолог підбирає теми, які відповідають нашому віку: «Задоволеність життям у літньому віці», «Як відновити внутрішні ресурси», «Стрес та стресостійкість», «Причини погіршення мисленнєвих процесів та методи запобігання» та ін.. Наші зустрічі проходять в постійному діалозі, кожен розповідає випадки із власного життя, що відповідають темі. Нам душевно та комфортно. Заняття відбуваються у великій кімнаті з гарним інтер’єром, бібліотекою.



З радістю відвідуємо клуб з рукоділля «Золоті руки». Створювати прекрасні вироби (квіти, скриньки, бантики на волосся та ін..) нас вчить майстриня Яна Юріївна. ЇЇ роботи оригінальні та цікаві, виконані з творчим підходом. З великим терпінням Яна показує і розповідає нам, як все робити. Ми докладаємо зусиль і, не дивлячись на наш вік, виходить непогано. Заняття відвідують люди з вадами слуху. Краще адаптуватися їм допомагає Ірина Дмитрівна, яка займається перекладом жестовою мовою. Заняття відбуваються два рази на тиждень. Кожен обирає для себе той чи інший день, кому коли зручно.



Усі працівники цього закладу нас радо зустрічають. У коридорах центру гарно декоровані вази з квітами. Відчувається, що все зроблено з душею та великим бажанням. Олена Миколаївна, яка керує цим центром, докладає зусиль, щоб все було на найвищому рівні. Територія заквітчана чудовими квітами з приємним ароматом. Потрапляючи ще тільки на подвір’я закладу, відразу піднімається настрій.



Клубні зустрічі нас дуже здружили. Ми ділимося рецептами, порадами, власними знаннями. Навіть декламуємо вірші. Щоразу з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі. Приходьте до нас – не пошкодуєте! З великим задоволенням познайомимося з вами. Просто приходьте і вас зустрінуть, як найдорожчу людину.



В.М. Куніцина