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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:11

Перефразовані слова відомої мелодійної пісні актуальні якраз о цій порі. Золотаве осіннє вбрання летить і летить, вкриваючи все під ногами. А ось вже з інших куплетів: «Снова зажгла костpы осень из той листвы…» Ні, тепер листя не спалюють, і якщо не прибрати, від холодних дощів воно перетвориться у неприємне брудне місиво. Аби цього не сталося, дбають впорядники наших вулиць з КПВ «Комунальник».



Осінь є осінь, з листопадом нічого не вдієш - так розпорядилася природа. А от сміття на проїжджій частині, на тротуарах, скверах, то результат нашої невихованості і нехлюйства. Це наша неповага до праці людей, які дбають про наш же благоустрій. Трударі просять бахмачан бути на вулицях охайнішими, давайте прислухаємося, тоді у місті стане чистіше. Адже правильно підмічено: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.



Борис Сєдач

На знімку: «санітари міста» Ніна Замерлова, Лідія Дудко, Валентина Стрієвська, Оксана Кузьменко, Тетяна Солодько, механізатор Олександр Борщевський.