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Достойний подарунок

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 05 листопада 2021, 11:48

Славу буряківників цього приміського села продовжує тепер ФГ «Вітчизна-Тиниця», плугатарі якого щойно завершили копати корені. Треба ж, застав на плантації останні вантажівки, що вирушали до бурякоприймального пункту. За кермом потужних КамАЗів з причепами були Євгеній Демидко і Валерій Протовень (на фото). Водії поспішали – осінні дні короткі. Відповіли майже на ходу на кілька запитань. Знають, що господарство виростило цукристі із середньою врожайністю близько 700 центнерів коренів на круг. А траплялися і такі ділянки, що радували і більш ваговитим здобутком.


Пошкодував, що не під’їхав кількома хвилинами раніше, то застав би комбайнерів Володимира Кравченка і Валерія Гриценка. Справді, їх вправний бурякозбиральний комбайн FRANZ KLEINE розчинявся в імлистій далечині. За кожний рейс водії доставляють близько 30 тонн коренів.


Остання інформація навернула на бажання побувати і у приймальників, але це відбулося через день.


Директора підприємства Анатолія Миколайовича Шевченка застав у гарному настрої.


- Угадали, справді, задоволений. А чому б і ні? Урожай зібрано за погоди, корені відвантажуємо. Бачите, «вертушка» з 24 вагонів уже готова вирушити на цукроварню у Згурів на ТОП «Краєвид». Як не підведе залізниця, то днів за десять відправим на переробку останні з майже 39 тисяч тонн, що навозили на майданчики рослинники. Це гора цукру, порахуйте самі, середній вміст солодкого продукту у сировині за 16 відсотків.


Як встигнемо відвантажити до Дня працівників сільського господарства, вважайте підготуємо до свята достойний подарунок.


Борис Сєдач

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