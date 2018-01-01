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Відкриття меморіальних дошок видатним бахмачанам

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 12 листопада 2021, 18:42

9 листопада в нашій державі відзначають День української писемності та мови, який був започаткований Указом Президента в 1997 році. Дата припадає на важливе православне свято – День ушанування пам’яті Нестора Літописця. Саме він був послідовником творців писемності слов’ян Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що писемна українська мова починається з його праці. Нестор Літописець є автором неоціненного скарбу нашої культури – “Повісті минулих літ”.


Тож символічно, що саме сьогодні у Бахмачі, на фасаді будинків, що по вулицях Соборності 50 та 17, де мешкали наші знані земляки, письменники Вілій Москалець та Володимир Кашка, і відбулося відкриття пам’ятних дошок. Через обмеження червоної зони зібрання не було багаточисельним, однак у заході взяли участь рідні видатних земляків, які поділилися теплими спогадами, що надало події особливої щирості.

На думку міського голови Павла Шимка, це непересічні події, і ці меморіальні дошки мають стати своєрідними охоронними грамотами нашої пам’яті. Видатні творці, талановиті майстри слова, на честь яких відкриті меморіальні дошки, - це не тільки наше минуле, а й візитівка Бахмаччини сьогодні.


Ініціаторами виготовлення пам’ятних дошок виступили депутати Бахмацької міської ради минулого скликання, зокрема, Валерій Петренко та Михайло Виноградов. Утілив ідею в життя на благодійних засадах підприємець Сергій Лях. Присутні на заході були єдині в думці про необхідність повного видання творів і Вілія Москальця, і Володимира Кашки.


Пишаємося нашими земляками!

Відділ організаційної роботи та
кадрового забезпечення
виконкому міськради

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